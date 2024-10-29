蛇年12生肖運程︱麥玲玲師傅︰屬虎易遭小人陷害，宜處事低調 屬兔有望升職加人工 要化解家宅小危險最好XX！屬龍健康運一般有咩要注意？

2025年蛇年是農曆乙巳年，大家都好關心自己生肖於蛇年的運程，麥玲玲師傅將為我們講解十二生肖，今次輪到講虎、兔及龍三大生肖！原來，屬虎易遭小人陷害，宜處事低調，蛇年犯太歲宜戴馬或狗形飾物。屬兔有望升職加人工，若出門應避免參加危險活動！屬龍桃花運不錯，無論是已婚或去年分手，蛇年都有機會有喜。即睇屬虎、兔及龍2025生肖運程！

資料來源：麥玲玲師傅

屬虎︱做人處事宜低調 小心小人陷害 有偏財運也不錯

屬老虎的朋友來到蛇年，是犯太歲，因為老虎和蛇這個叫寅已刑，是刑太歲，再加上害太歲，害即是遭人陷害，即是說在這個年份裡面，我們人際關係要小心，容易有小人，遇到小人的年份當然做人處事低調一點，是著數一點。

在吉星方面， 我們幸好有福星，福星是自己心態上多開心，亦代表著有少少偏財，另外天德星是上天之德，都幾有運的，同時也有八座這個星，所以其實財運算是不錯的。

（圖片來源︰unsplash）

至於凶星方面有捲舌，代表是非口舌的星，另外有六害星，六害我們剛才說了就是一些小人陷害的星，所以我們今年做事方面要全面一點、包容一些。

好的人際關係令我們全年的運氣也好一點，犯太歲的年份除了要攝太歲，貼身配戴馬形加狗形的飾物，因為老虎和狗是好朋友合而忘沖，這樣自然會平平安安。

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