天氣預報︳熱帶風暴「銀杏」料周四升級強颱風 逼近港800公里 秋颱邊日落雨？東北季候風影響邊日最大風？即睇香港9天天氣預報

秋颱又來了？雖然熱帶風暴「銀杏」與香港尚有一段距離，但天文台預計「銀杏」將未來兩三日逐漸增強，料周五升級強颱風逼近港800公里。受東北季候風與銀杏的共同影響，週末期間及下週初華南沿岸海域風勢頗大，究竟係咪打得成風，即睇香港9天天氣預報！

今日（11月4日）天氣相當唔錯，部分時間有陽光，今晚大致多雲及有一兩陣微雨，吹和緩東至東北風，氣溫介乎24至29度，離岸風勢間中清勁。不過，秋颱「銀杏」要來了，在下午四時，熱帶風暴銀杏集結在馬尼拉以東約1090公里，預料向西北移動，時速約28公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

天文台指熱帶氣旋「銀杏」，會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，隨後有較大機會轉向偏西方向移動並進入南海中北部，受東北季候風與銀杏的共同影響，週末期間及下週初華南沿岸海域風勢頗大。

根據風暴預測，熱帶風暴銀杏將於11月5日下午2時升級為颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里， 11月6日持續為颱風，但中心附近最高持續風速增強每小時140公里。11月7日預期將進一步升級為強颱風，中心附近最高持續風速每小時155公里，準備闖入本港800公里範圍。

熱帶氣旋路徑概率預報

11月8日下午2時「銀杏」進一步壓境接近香港800公里內範圍，但預測風勢減弱，將轉為颱風，風勢持續直至11月9日，話雖如此，天文台認為颱風的路徑及發展仍有變數。已參加11月10日（日）新世界維港泳的朋友，必要留意特別未來數日天氣變化預測，以及大家最新活動公佈。

台灣中央氣象署11月4日發放的熱帶氣旋銀杏移動預測路徑圖。（圖片來源︰台灣中央氣象署）

未來120小時「銀杏」路徑圖預測（圖片來源︰中央氣象台）

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