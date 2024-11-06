  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

06/11/2024

關注乳癌︳抑鬱症狀乳癌患者死亡風險高三成！理大與乳癌組織聯盟推「心靈畫廊」︰改善情緒健康 抑鬱狀況指數少27% 電子繪畫同傳統藝術治療有咩分別？

#打工仔 #全球華人乳癌聯盟 #香港理工大學護理學院 #乳癌 #癌症 #支援 #情緒病 #電子繪畫社交平台 #心靈畫廊 #繪畫 #抑鬱症
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港理工大學護理學院

　　乳癌是本港女性最常見的癌症，研究發現超過三成乳癌患者在確診後，開始經歷情緒困擾。香港理工大學（理大）護理學院結合科技與藝術，推出電子繪畫社交平台「心靈畫廊」，並聯同全球華人乳癌組織聯盟，進行全港首個以乳癌患者為對象的研究，發現「心靈畫廊」能夠改善患者情緒，紓解不安等困擾。

 

左起︰香港理工大學護理學院副學院主任（研究）梁綺雯教授、全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳女士、臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生及乳癌患者Fanny。

 

　　2021年香港女性乳癌新症高達5,565宗，雖然早期乳癌患者的五年存活率已達九成以上，但乳癌患者的情緒健全亦不容忽視。她們進行乳癌治療，包括手術、放射治療、藥物治療等，可能感到疲勞、疼痛、對自我形象感到負面和患上性功能障礙等副作用，帶來精神壓力。然而，治療的後遺症及對復發的擔憂，亦會持續影響患者的情緒，過往有大型調查發現，有抑鬱症狀乳癌患者的死亡風險較其他乳癌患者高出約三成。

 

乳癌患者不要忽視個人的情緒健康，社會有不少資源提供支援，患者多與親友分享，有助繼續在抗癌路上勇敢前進。

 

　　今年六月，全球華人乳癌組織聯盟與理大護理學院合作，推出嶄新電子繪畫社交平台「心靈畫廊」，使用者可透過電腦或智能設備繪畫，並同時進行情緒評估，以了解其情緒健康狀況。

 

電子繪畫社交平台「心靈畫廊」設有社交功能，方便使用者彼此交流。

 

研究證實：八星期繪畫過程有助減輕抑鬱

 

　　不少研究證實，藝術治療作為一種非藥物的治療方法，能有效紓緩情緒不適，但大眾對藝術治療的認識，大多是實體創作，是次「心靈畫廊」研究結果顯示，即使使用電腦或智能設備進行繪畫創作，亦能夠有效減輕乳癌患者的抑鬱狀況。

 

 

　　這次研究共有52位經初步評估後，有出現焦慮或抑鬱情緒的乳癌患者參與。參加者獲隨機分為研究組及對照組，先後連續八星期使用「心靈畫廊」，並在研究開始前及完結後填寫情緒評估量表，以對比「心靈畫廊」對其情緒的影響。

 

 

研究結果發現「心靈畫廊」

 

　　1. 能改善乳癌患者情緒健康，尤其紓緩抑鬱狀況：根據情緒自評量表的評分變化，參加者整體情緒有所改善，負面情緒分數下降約兩成，而抑鬱狀況指數更減少接近三成。

 

 

　　2. 能提升乳癌患者自我健康評價：參加者對自我健康的評分有較大升幅，反映生活質素得到改善，這或與個人健康狀況變好有關。

 

　　理大護理學院副學院主任（研究）梁綺雯教授表示：「香港的智能通訊設備滲透率高，差不多每個人都擁有智能電話。是次研究證明繪畫不再受工具、時間及空間的限制，智能設備讓患者能隨時隨地進行創作，紓緩精神壓力亦變得更便捷。」

 

　　據知，是次電子繪畫社交平台「心靈畫廊」屬於先導計劃，她期望，未來能進一步推廣項目至醫院及社區，惠及更多有需要的人士。

 

【與拍賣官看藝術】東南亞藝術市場是下一個熱點？一探各地獨特及吸引之處！► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #全球華人乳癌聯盟 #香港理工大學護理學院 #乳癌 #癌症 #支援 #情緒病 #電子繪畫社交平台 #心靈畫廊 #繪畫 #抑鬱症
更多職場文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選2024 |【FOCUS】侵侵勝券在握，防美元反高潮

06/11/2024 12:43

大國博弈

高息定存 | 創興加3個月存息至3.6厘，渣打6個月3.48...

04/11/2024 19:20

貨幣攻略

聽話！買ETF

29/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk