關注乳癌︳抑鬱症狀乳癌患者死亡風險高三成！理大與乳癌組織聯盟推「心靈畫廊」︰改善情緒健康 抑鬱狀況指數少27% 電子繪畫同傳統藝術治療有咩分別？

乳癌是本港女性最常見的癌症，研究發現超過三成乳癌患者在確診後，開始經歷情緒困擾。香港理工大學（理大）護理學院結合科技與藝術，推出電子繪畫社交平台「心靈畫廊」，並聯同全球華人乳癌組織聯盟，進行全港首個以乳癌患者為對象的研究，發現「心靈畫廊」能夠改善患者情緒，紓解不安等困擾。

左起︰香港理工大學護理學院副學院主任（研究）梁綺雯教授、全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳女士、臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊醫生及乳癌患者Fanny。

2021年香港女性乳癌新症高達5,565宗，雖然早期乳癌患者的五年存活率已達九成以上，但乳癌患者的情緒健全亦不容忽視。她們進行乳癌治療，包括手術、放射治療、藥物治療等，可能感到疲勞、疼痛、對自我形象感到負面和患上性功能障礙等副作用，帶來精神壓力。然而，治療的後遺症及對復發的擔憂，亦會持續影響患者的情緒，過往有大型調查發現，有抑鬱症狀乳癌患者的死亡風險較其他乳癌患者高出約三成。

乳癌患者不要忽視個人的情緒健康，社會有不少資源提供支援，患者多與親友分享，有助繼續在抗癌路上勇敢前進。

今年六月，全球華人乳癌組織聯盟與理大護理學院合作，推出嶄新電子繪畫社交平台「心靈畫廊」，使用者可透過電腦或智能設備繪畫，並同時進行情緒評估，以了解其情緒健康狀況。

電子繪畫社交平台「心靈畫廊」設有社交功能，方便使用者彼此交流。

研究證實：八星期繪畫過程有助減輕抑鬱

不少研究證實，藝術治療作為一種非藥物的治療方法，能有效紓緩情緒不適，但大眾對藝術治療的認識，大多是實體創作，是次「心靈畫廊」研究結果顯示，即使使用電腦或智能設備進行繪畫創作，亦能夠有效減輕乳癌患者的抑鬱狀況。

這次研究共有52位經初步評估後，有出現焦慮或抑鬱情緒的乳癌患者參與。參加者獲隨機分為研究組及對照組，先後連續八星期使用「心靈畫廊」，並在研究開始前及完結後填寫情緒評估量表，以對比「心靈畫廊」對其情緒的影響。

研究結果發現「心靈畫廊」

1. 能改善乳癌患者情緒健康，尤其紓緩抑鬱狀況：根據情緒自評量表的評分變化，參加者整體情緒有所改善，負面情緒分數下降約兩成，而抑鬱狀況指數更減少接近三成。

2. 能提升乳癌患者自我健康評價：參加者對自我健康的評分有較大升幅，反映生活質素得到改善，這或與個人健康狀況變好有關。

理大護理學院副學院主任（研究）梁綺雯教授表示：「香港的智能通訊設備滲透率高，差不多每個人都擁有智能電話。是次研究證明繪畫不再受工具、時間及空間的限制，智能設備讓患者能隨時隨地進行創作，紓緩精神壓力亦變得更便捷。」

據知，是次電子繪畫社交平台「心靈畫廊」屬於先導計劃，她期望，未來能進一步推廣項目至醫院及社區，惠及更多有需要的人士。