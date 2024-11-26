蛇年12生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬豬」搬屋機會大！「屬鼠」的打工仔會被老闆賞識！「屬牛」有遠方貴人！

上次蘇民峰師傅跟大家分享了屬蛇、屬馬、屬羊在2025的運程，今次輪到屬猴、屬雞及屬狗。蘇師傅指屬狗今年運氣排第一，有地位提升，更逢凶化吉，而且紅鸞星動，有另一半的朋友，今年很大機會會結婚！

寒命人-生於西曆8月8日-3月6日（立秋後驚蟄前）

熱命人-生於西曆5月6日-8月8日（立夏後立秋前）

平命人-生於西曆3月6日-5月6日（驚蟄後立夏前）



蘇民峰師傅指蛇年「寒命人」及「熱命人」可以積極進取，「平命人」及「熱命人」則宜守不宜攻。

屬豬｜很大機會搬屋！容易結婚生仔

屬豬今年沖太歲，代表變化，雖然今年財運及桃花都是排第11，但其實運氣不是太差，特別是桃花方面，因為今年沖太歲，容易結婚、分手、懷孕或有一段新感情，分手當然排第11，但結婚、懷孕或有一段新感情就是喜事！

今年容易牙受傷、腳受傷，行街都易仆親撞傷腳，揸車的朋友要特別留意，因為容易會撞車，尤其是農曆四月及十月，盡量不要開車，最好捐血、洗牙化解。

吉星有「驛馬」，有遷移、外出、變化之象，沖太歲加「驛馬」年，增加搬屋機會。揾屋時留意，廚房不要對任何門，廁所最好不要對床，因為現在睇風水，間格比方向重要。凶星有「大耗」，代表大破財，沖太歲客易結婚、生仔、搬屋，無論買屋或租屋，都會花一筆錢！

轉工方面兩極化，「寒命人」想轉工或有新嘗試，可以積極進取，尤其是夏天之後，會連續幾年都比較順利少少。但相反，「平命人」及「熱命人」可以不變就不變，最好留在原地，最快2028年秋天之後才會有好轉機，所以這幾年要守！



屬豬的Stephy鄧麗欣正在蜜運中，2025年有無機會閃婚呢？（圖片來源：IG@stboo）

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