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27/11/2024

香港人儲蓄安全感指標調查結果出爐！準退休人士擁545萬先安心？港人平均月儲蓄$9,800創新高！流動資金幾多才有安全感？

#打工仔 #退休 #儲蓄 #銀行 #定期儲蓄 #Pantry熱話 #香港存款保障委員會
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Text: Eunice Chow Photo: 阿存與阿保-香港存款保障委員會fb、unsplash

　　幾時先可以安心退休？香港存款保障委員會（存保會）進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，最新結果顯示受訪者認為平均需要擁有$545萬！另外兩組數字亦創新高，港人每人每月平均儲蓄達$9,800，比去年增加近一成。有儲蓄習慣的港人，而又有定立年內儲蓄目標平均金額達 $307,000，打破存保會歷年調查記錄，大家都好懂得未雨綢繆！

 

 

　　香港正面對人口老化問題，不少打工仔為準備退休而儲蓄，是次調查亦以準退休人士為對象，調查發現50 至65 歲在職的受訪者當中，為未雨綢繆的比例大幅上升，當中有儲蓄習慣人士較2019年增加約十個百分點。

 

擁有545萬儲蓄先安心退休？

 

　　調查發現準退休人士平均計劃在64歲退休，幾時可以安心退休後主要三大因素為 : 健康的身體 （79%）、足夠的儲蓄（43%）及穩定的居所 （28%）。有儲蓄習慣的準退休人士比例超過八成，而每人每月平均儲蓄金額為9,600港元，平均認為需要擁有545萬港元儲蓄才有足夠的「安全感」，以作退休之用，金額比2019年微升4%。

 

他們最常以銀行儲蓄 （57%） 的形式儲錢為退休作準備，其次為投資金融產品 （30%），不過現時物價持續上漲，受訪的準退休人士會兼職工作、節省支出及延後退休等方式，來維持生活穩定。

 

兩大創新高結果︱1 每人每月平均儲蓄達$9,800

 

　　面對前景不明朗，香港人更傾向儲蓄，受訪者儲蓄方式仍以銀行活期或定期儲蓄為主，比例高達近八成，較去年多近五個百分點。這亦於香港人「儲蓄安全感」指標調查兩組數字創下新高反映！一、港人每人每月平均儲蓄達$9,800，比去年增加近一成。每人每月平均儲蓄達1萬港元或以上的受訪者佔四成，較去年增加六個百分點，可見港人居安思危的意識大大提升。

 

　　在銀行存款利率仍高企、投資環境亦波動之際，受訪者儲蓄方式仍以銀行活期或定期儲蓄為主，比例高達近八成，較去年多近五個百分點。

 

 

兩大創新高結果︱2年度儲蓄金額目標逾30萬

 

　　你每年會定下目標儲幾錢呢？調查發現有儲蓄習慣的港人，而又有定立年內儲蓄目標平均金額 $307,000，按年激增六成八；其中三分二受訪者認為自己可以達成目標，而四成則表示儲蓄是為了「應付不時之需」（39%），其次為「準備退休」（26%）。調查結果打破存保會自2018年開始香港人「儲蓄安全感」指標調查以來記錄。

 

調查顯示，按維持一年的生活水平來說，港人今年認為平均需要擁有103萬港元儲蓄或流動資金，方能獲足夠安全感，較去年微跌近半成。

 

調查結果的其他摘要如下：

 

．18至29歲有定下年內的儲蓄目標金額的受訪者比例高逹三成四，為所有年齡組別中比例最高，顯示年輕人對儲蓄有積極規劃。

 

．30至39歲有儲蓄習慣的受訪者比例接近八成七，是所有年齡組別中之冠。而每人每月的平均儲蓄金額高逹12,600港元，亦比整體港人高出近三成。至於儲蓄「安全感」評分則為55.5分，在所有年齡組別中排行第二。

 

．40至49歲有儲蓄習慣的受訪者比例有七成八，在所有年齡組別中排行第二。同時，他們認為擁有139萬港元的儲蓄金額才能獲得足夠的「安全感」，數字是所有組別之冠；相信這年齡組別人士的家庭負擔相對較重，因此需要較多儲蓄才能安心。

 

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