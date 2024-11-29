香港結婚消費調查：新人平均結婚開支跌至41萬！婚宴人情5年不變 46%新人希望收Payme！

香港結婚資訊媒體生活易（ESDlife）做了一個關於結婚消費的調查，在今年9月至11月期間訪問了806位於2024至2026年間結婚之新人及511位賓客，以了解準新人的結婚總開支與消費模式，以及賓客參與婚禮或婚宴之習慣及意見。ESDlife剛剛公布「2024年結婚消費調查」之結果，發現平均結婚開支連續攀升兩年後，今年回落2%至$410,079，反映經濟環境令新人在籌備婚禮時對開支與預算的規劃相對較謹慎。

「婚宴酒席」開支較上年升10%

在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目是「婚宴酒席」，平均花費升10%至$187,758，有56%新人選擇晚宴，有持續上升的趨勢，雖然距離疫情前的76%仍有距離。而疫情前選擇酒樓婚宴的新人有45%，而酒店婚宴只得41%，但2024年酒樓婚宴跌至27%，酒店婚宴升至55%。

婚禮開支的第二位是「結婚首飾及戒指」，平均消費跌17%至$94,542，新人購買結婚首飾及戒指時，可能會受黃金價格飆升及鑽石價格下跌的影響。而「蜜月旅行」則跌8%至$43,924，可見經濟欠佳時，新人傾向選擇較近距離的目的地作為蜜月旅行地點。而「婚紗攝影」則微跌3%至$26,499。

調查顯示婚禮最高消費的項目是「婚宴酒席」，平均花費$187,758。

婚宴人情5年不變

自2020年起，人情價格中位數持續5年維持不變，高級酒店是$1,500，一般酒店、私人會所及特色婚宴場地是$1,000，酒樓、午間婚宴及西餐廳亦維持$800。而禮方面，中位數自2021年起連升三年後，今年維持$68,888。

近8成新人望收「電子人情」 46%想收Payme

近年愈來愈多人使用電子支付，當調查問及新人是否樂意以電子支付工具收到「電子人情」，高達8成（79%）新人表示樂意，原因為方便（73%）、不用再將收到的現金、支票及銀行禮券存入銀行（36%）、方便未能出席婚禮的賓客（26%）、及減低失竊風險（26%）等。而新人最想收到人情的方式排名為FPS轉數快（63%）、現金（57%）、PayMe（46%）、AliPay支付寶或WeChat Pay微信支付（20%），而選擇支票或銀行禮券的分別只有16%及12%。

不過，參加婚禮的賓客卻與新人的想法有所不同，74%賓客表示不考慮使用「電子人情」，原因主要為「電子人情」欠缺儀式感（68%）及賓客仍想親手將人情放於利是封裏交給新人（60%），以致89%賓客仍選擇用現金送上人情。選擇以電子支付方式為新人送上人情的賓客為數極少，使用FP