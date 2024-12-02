蛇年12生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬虎」是非多！「屬兔」會常常去旅行！「屬龍」桃花年！

去到最後3個生肖，蘇民峰提醒屬虎的朋友今年是非比較多，又易跟別人吵架。屬兔運氣平平，不過沒有凶星，不用擔心！屬龍今年是桃花年，男女感情及事業都好，單身者更有機會認識能夠發展下去的對象！

寒命人-生於西曆8月8日-3月6日（立秋後驚蟄前）

熱命人-生於西曆5月6日-8月8日（立夏後立秋前）

平命人-生於西曆3月6日-5月6日（驚蟄後立夏前）



蘇民峰師傅指蛇年「寒命人」可以積極進取，「平命人」及「熱命人」則宜守不宜攻。

屬虎｜是非多 易跟別人吵架

今年太歲相刑，即是非多，但又不能夠解決，有時比沖太歲或犯太歲更麻煩！今年要特別留意皮膚、腸胃問題，尤其一、四、七、十年更要特別小心！

今年吉星有「天德」、「福德」、「福星」，「福星」、「福德」是貴人星，雖然不是好有力的貴人星，但總比小人好！「天德」是逢凶化吉，能減輕凶星的力。

有凶星「卷舌」，容易口對口、面對面跟人吵架，今年太歲相刑加「卷舌」，嗌交是在所難免，唯有借助風水去幫忙。今年西北是嗌交位，可以放粉紅色物件，東南桃花位則放杯水，可以旺人緣，化是非。

另有凶星「天哭」，即心情不佳、易哭；「劫煞」就是易因朋友而破財，盡量不要借錢或做擔保。今年最差都只是心情不好，易跟別人吵架，以及借錢無回頭。如果好朋友問你借錢，可以扮窮，就不用借！

運氣方面，「寒命人」睇高一線，「平命人」及「熱命人」今年之後幾年都宜守不宜攻。屬虎的人去到2026年、2027年，就算是「平命人」及「熱命人」，都會變好一點點！



屬虎的Eason陳奕迅不停開巡迴演唱會，應該賺很多錢，但如果有朋友問借錢，2025年就要小心！（圖片來源：IG@mreasonchan）

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