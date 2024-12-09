天氣預報︱今個星期氣溫回升又轉涼？周三晚東北季候風殺到！周日最凍市區12度、新界9 度 邊日最高24度？即睇香港九天天氣預報

今個星期氣溫預測有如過山車，氣溫先回升再轉涼，大家注意身體，小心著涼呀！天文台預測星期三最高達24度，不過周三晚東北季候風殺到，預料周日最凍，市區跌至12度、新界9 度，天氣認真變幻莫測，即睇香港九天天氣預報！

今朝起身返工，大家可能應該覺得天氣涼少少，天文台指本港下午及今晚天氣預測大致多雲，下午部分時間天色明朗，及吹和緩東北風。天文台補充指，隨著東北季候風在未來一兩日逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升，星期三日間溫暖，最高達24度，難凌度這個冬天不太冷？

天文台預計12 月11日香港分區天氣預報，市區最高氣溫25度，上水更可達27度，這個冬天不太冷？

星期四轉吹偏北風再度轉涼

大家千祈唔好掉以輕心，天文台預計另一股東北季候風會在星期三晚抵達廣東沿岸，本週後期至下週初受季候風持續影響，廣東沿岸地區氣溫逐步下降，早晚相當清涼，內陸地區寒冷。因為天文台預測晚上至星期四轉吹偏北風，本週後期再度轉涼。預料東北季候風會在下週中期逐步緩和，華南漸轉天晴乾燥，日間氣溫回升。

12月15日（日）市區最低12度、新界跌至9度

12月14日（六）天氣預測約14至18 °C，大致多雲，日間部分時間天色明朗及乾燥。早晚相當清涼。北風達4至5級，離岸及高地間中6級。不過，大家要留意12月15日（日）的天氣，怕冷人士要做足準備，預期平均氣溫介乎13至 17 °C，部分時間有陽光，濕度只有 40 %幾乾燥。早上相當清涼，吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級。天文台預測市區港島最低12度，新界如打鼓嶺跌至9 度，大埔、石崗10度，而天水圍、將軍澳、上水亦最低11度，大家要注意保暖。

12月15日香港分區天氣預報