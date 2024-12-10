Google香港2024年度搜尋榜出爐！美國大選成關鍵字第一位、美斯失場登最關注本地頭條 Gen Z潮語你識幾多個？ AI工具成科技熱話！

Google 香港 2024 年度搜尋榜出爐！Google 搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映 2024 年香港人關心的話題。「美國大選」成 2024 熱搜關鍵字第一位、港人熱烈查詢「SLDPK」意思，「美斯」成港人最關注本地頭條，而十大科技話題中 Gen AI 工具佔六。過去一年，你又有冇 search過以上關鍵字或關注以上時事熱話？

美國大選成關鍵字第一位

「Google 香港 2024 年度熱搜關鍵字」反映今年在香港 Google 搜尋上，搜尋量飆升得最高的關鍵字，頭三位依次為「美國大選」、香港電影「九龍城寨之圍城」及足球盛事「歐國盃」。第四位「破．地獄」其實走勢相當強，電影11月才上畫，但其熱搜關鍵字已穩佔第四位。今屆巴黎奧運會，有「微笑劍后」稱號的香港代表江旻憓連贏五場，最終擊敗法國的對手勇奪金牌，決賽由落後1：7追平再加時「決一劍」致勝。而張家朗於2024年巴黎奧運會男子花劍個人賽中勇奪金牌，亦成功衛冕男子花劍（Foil）金牌。

「Google 香港 2024 年度熱搜關鍵字」第二位香港電影「九龍城寨之圍城」

Google 香港 2024 年度熱搜關鍵字

新世代潮語你識幾多？

時代轉變太快，連Gen Z新世代潮語亦轉得快，認真要 google吓先識，年度熱搜用語意思十之有六都是 Z 世代掛在咀邊的詞彙：「SLDPK」、「打羽毛球」、「APT」、「Demure」、「M3」、「I 人」，你又知道它們的意思嗎？

Google 香港 2024 年度熱搜用語意思

認識新生代Threads脆文化潮語，SLDPK＝「少年的拼勁」嗎？

打羽球球變香港新「性暗示」? （圖片來源︰unsplash）

熱搜本地頭條「美斯」

今年 2 月「美斯」來港進行表演賽引發軒然大波，成為今年熱搜本地頭條首位。有藝人公開其兒子患上罕見遺傳病「天使綜合症」，喚起社會對該病的關注。政府政策「垃圾徵費」由熱烈宣傳勢在必行，至宣布暫緩實施垃圾收費引起市民關注，另外在港有悠久歷史的商號「廖孖記」及「舒適堡」因各種原因結業，亦分別成為熱搜本地頭條。引發全城熱購的McGiddles 當然榜上有名，由美食推出、廣告宣傳、食評，同時亦因為弔起大量棄單都成為大家熱話「你食咗未？」。

2024年2月4日訪港進行表演賽的球王美斯事件，引起極大迴響。

引發全城熱購、限時登場的McGiddles。（圖方來源︰麥當勞）

Google 香港 2024 年度熱搜本地頭條

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