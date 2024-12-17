71歲甄妮凍齡秘訣：嚴守紀律進食時間避免肚腩，避開這種衣物材質保持身形線條

「巨肺歌手」甄妮，亦被稱為「樂壇風紀」，她做人做事都會有個人見解，間中見到樂壇上不公平的事，也會不吐不快，坦白表露想法。71歲的她現時大多數時間住在台灣，間中回香港與老朋友聚舊。近日，她再次回港，還去到昔日經常愛光顧的半島酒店餐廳，仲坐回40年前經常坐的座位。環境、風景不變，甄妮的外貌都沒有走樣。生活規律的她，在飲食和養生上都有個人見解，使她凍齡有術。

71歲的甄妮，早年已經離開香港，多數時間居住在台灣，當年她在台灣被稱讚是「洋娃娃歌后」。甄妮早年還在台灣開設農莊，閒來會落田耕種，自己食物自己種，吃有機蔬菜，食得健康。她著重健康生活，昔日當歌手時最注重養聲。生活作息檢點，使她外貌看上去比實際年齡更年輕。

近日，甄妮回香港，貼出生活照，重回昔日愛去的半島酒店歎茶，臨近聖誕節酒店內有很多節日裝飾，她都不忘影相留念。見她保養得宜，原來有其一套凍齡養生妙法。她曾經接受訪問時就提到自己的一套見解，方式簡單，但要很自律！當年她做歌手，特別注重養聲，她說：「生活要正常，食嘢要小心啲，歌手唔可以亂食嘢。晚上唔食煙、唔去夜店亦唔飲酒。去夜店音樂太大，人會自然說話大聲，會傷喉嚨。」

作息和飲食上，甄妮都有堅持：「我大概晚上8、9點就瞓覺，第二朝5點就醒，要睡得飽飽。平時要飲多啲水，盡量飲多啲，但係睡覺3小時前我就唔飲，因為怕第二朝會水腫。晚餐我6點前食完，之後拒絕再食任何嘢，日頭你食幾多都得，畀你最遲七點前食，仲要有一個習慣，食七分飽。」

甄妮從後生開始，在衣著服飾上都很研究，她笑言：「身材冇特別保養，但我盡量少坐，坐得多肚會囤積好多肉。唔會成日著牛仔褲，因為質料太硬，如果經常穿硬質料又常坐嘅話，長期壓住啲肉就會變型，腿部都唔會有直筆嘅線條。」如此節制，難怪外表可以變化不大，果然凍齡有術。