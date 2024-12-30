30/12/2024
2024全球百大型男得獎名單！25歲姜濤再次撼贏49歲碧咸 今年攀上第2位，雷神冠軍
由美國網站TC Candler公布的「全球百大型男、美女選舉2024」結果剛出爐，當中MIRROR成員姜濤、江熚生 （Anson Kong）和盧瀚霆（Anson Lo），繼續為香港爭光，再度入選，分別成為第2、23和91位，而國際級球星兼且是萬人迷的碧咸，亦敵不過三人，僅佔第98位。姜濤威水成為亞洲第一型男，他的反應表示尷尬，而今年的百大型男冠軍，則是「雷神」Chris Hemsworth。
今年的「全球百大型男」結果公布，冠軍是「雷神」Chris Hemsworth，香港有三位歌手同時繼續上榜，全是男團MIRROR成員，包括姜濤（去年排第3位）、江熚生 （去年排第18位）和盧瀚霆（去年排第39位），今年他們分別得到第2、23和91位，甚至贏過只得第98位的萬人迷碧咸。而名單中，還有奇洛李維斯，以及韓星車銀優等人。
2023年MIRROR有四位成員上榜，除了姜濤、江熚生和盧瀚霆外，還有呂爵安（Edan）。今年姜濤繼續贏碧咸，而且有升級排第二位。至於其他人排名都不及去年，而且與林明禎屢傳緋聞的呂爵安甚至跌出排名榜，相信不少粉絲感到失望。
已經是第3年上榜，今年更高踞第2位的姜濤，25歲的他，入行短短6年，成為亞洲第一型男，不過這個結果，似乎令他感到尷尬，在IG的限時動態出帖文表示：「拜託不要再幫我放上榜了……每次這種排名讓我尷尬的要命……不要說你們，我自己都覺得在瞎掰，我就好好的當家裏的第二帥就好（第一帥是我爸）。」
根據TC Candler的官方YouTube頻道影片透露，由1990年起，大會每年選出「百大美女之首」，官方今年在影片簡介，「感謝這一年來觀看這些影片的數百萬人。 特別感謝我們 Patreon 頁面上的 3000 名投票者和提名者。 」
根據TC Candler公布的選舉規則，主要有兩大方法提名偶像入圍「百大」提名。第一種方法是在官方YouTube同Instagram提名，另一種方法以Patreon「課金」訂閱，便可擁有相對數目的提名名額，每月付25港元，粉絲可以提名一位，每年上限36次投票機會。而每月付40或80港元，粉絲可以提名兩位心水型男，兼每年有上限60或120次投票機會。
2024年「全球百大型男」得獎名單：
1. Chris Hemsworth
2. 姜濤 （MIRROR）
3. 張哲瀚
4. Halil ibrahim ceyhan
5. 西村力 （ENHYPEN）
6. Henry Cavill
7. Jungkook （BTS）
8. Timothée Chalamet
9. Ayden Sng
10. Lucien Laviscount
11. V （BTS）
12.Austin Palao
13. 鉉辰 （Stray Kids）
14. Damiano David
15. 朱豪 （SF9）
16. Dean Schneider
17. Glen Powell
18. Pedro Pascal
19. Vinnie Hacker
20. Jacob Elordi
21. Kyler （HORI7ON）
22. Idris Elba
23. Anson Kong （MIRROR）
24. Aaron Mercury
25. Jason Momoa
26. Paing Takhon （緬甸和尚）
27. Pietro Boselli
28. Pewdiepie
29. 江信熹 （BOYHOOD） （Loong 9）
30. 柱延 （THE BOYZ）
31. Zayn Malik
32. 方燦 （Stray Kids）
33. Mohammad Ajoory
34. Michael Evans Behling
35. Glenn Yong
36. Nicholas Galitzine
37. 王一博
38. Harry Styles
39. Shomari Francis
40. Michele Morrone
41. Justin de Dios
42. Chris Evans
43. Jake （ENHYPEN）
44. Toni Mahfud
45. Jimin （BTS）
46. Paul Mescal
47. 梁詩煜 （BOYHOOD）
48. Matt Rife
49. 肖戰
50. Bright Vachirawit
51. Can Yaman
52. Taeyong （NCT）
53. Baris Murat Yagci
54. Felix （Stray Kids）
55. Shawn Mendes
56. 車銀優
57. Sukru Ozyildiz
58. Lucas Wong
59. Marcell Jacobs
60. 張藝興
61. David Corenswet
62. Meerqeen
63. Charles Lerlerc
64. Jin （BTS）
65. Chris Pine
66. Taz Skylar
67. 汪穆清 （BOYHOOD）
68. Tom Holland
69. War Wanarat
70. Wonho
71. Robert Pattinson
72. 王鶴棣
74. Matteo Berrettini
75. 八木勇征 （FANTASTICS from EXILE TRIBE）
76. Alex Mandon Rey
77. Maxime Bouttier
78. Sam Heughan
79. 章昊 （ZEROBASEONE）
80. Benjamin Ahlblad
81. 崔杋圭 （TOMORROW X TOGETHER）
82. Rome Flynn
83. 友榮 （ATEEZ）
84. Gabriel Guevara
85. Zee Pruk Panich
86. 奇洛李維斯
87. 宋威龍
89. K （&TEAM）
91. Anson Lo （MIRROR）
92. Gabriel Prince
93. Jaxon Human
94. 珉奎 （SEVENTEEN）
95. Diego Rodriguez Doig
96. Jason Derulo
97. Varun Dhawan
98. 碧咸
99. 龔俊
100. Taylor Zakhar Perez
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