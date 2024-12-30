2024全球百大型男得獎名單！25歲姜濤再次撼贏49歲碧咸 今年攀上第2位，雷神冠軍

由美國網站TC Candler公布的「全球百大型男、美女選舉2024」結果剛出爐，當中MIRROR成員姜濤、江熚生 （Anson Kong）和盧瀚霆（Anson Lo），繼續為香港爭光，再度入選，分別成為第2、23和91位，而國際級球星兼且是萬人迷的碧咸，亦敵不過三人，僅佔第98位。姜濤威水成為亞洲第一型男，他的反應表示尷尬，而今年的百大型男冠軍，則是「雷神」Chris Hemsworth。

今年的「全球百大型男」結果公布，冠軍是「雷神」Chris Hemsworth，香港有三位歌手同時繼續上榜，全是男團MIRROR成員，包括姜濤（去年排第3位）、江熚生 （去年排第18位）和盧瀚霆（去年排第39位），今年他們分別得到第2、23和91位，甚至贏過只得第98位的萬人迷碧咸。而名單中，還有奇洛李維斯，以及韓星車銀優等人。

2023年MIRROR有四位成員上榜，除了姜濤、江熚生和盧瀚霆外，還有呂爵安（Edan）。今年姜濤繼續贏碧咸，而且有升級排第二位。至於其他人排名都不及去年，而且與林明禎屢傳緋聞的呂爵安甚至跌出排名榜，相信不少粉絲感到失望。

已經是第3年上榜，今年更高踞第2位的姜濤，25歲的他，入行短短6年，成為亞洲第一型男，不過這個結果，似乎令他感到尷尬，在IG的限時動態出帖文表示：「拜託不要再幫我放上榜了……每次這種排名讓我尷尬的要命……不要說你們，我自己都覺得在瞎掰，我就好好的當家裏的第二帥就好（第一帥是我爸）。」

根據TC Candler的官方YouTube頻道影片透露，由1990年起，大會每年選出「百大美女之首」，官方今年在影片簡介，「感謝這一年來觀看這些影片的數百萬人。 特別感謝我們 Patreon 頁面上的 3000 名投票者和提名者。 」

根據TC Candler公布的選舉規則，主要有兩大方法提名偶像入圍「百大」提名。第一種方法是在官方YouTube同Instagram提名，另一種方法以Patreon「課金」訂閱，便可擁有相對數目的提名名額，每月付25港元，粉絲可以提名一位，每年上限36次投票機會。而每月付40或80港元，粉絲可以提名兩位心水型男，兼每年有上限60或120次投票機會。

2024年「全球百大型男」得獎名單：

1. Chris Hemsworth

2. 姜濤 （MIRROR）

3. 張哲瀚

4. Halil ibrahim ceyhan

5. 西村力 （ENHYPEN）

6. Henry Cavill

7. Jungkook （BTS）

8. Timothée Chalamet

9. Ayden Sng

10. Lucien Laviscount

11. V （BTS）

12.Austin Palao

13. 鉉辰 （Stray Kids）

14. Damiano David

15. 朱豪 （SF9）

16. Dean Schneider

17. Glen Powell

18. Pedro Pascal

19. Vinnie Hacker

20. Jacob Elordi

21. Kyler （HORI7ON）

22. Idris Elba

23. Anson Kong （MIRROR）

24. Aaron Mercury

25. Jason Momoa

26. Paing Takhon （緬甸和尚）

27. Pietro Boselli

28. Pewdiepie

29. 江信熹 （BOYHOOD） （Loong 9）

30. 柱延 （THE BOYZ）

31. Zayn Malik

32. 方燦 （Stray Kids）

33. Mohammad Ajoory

34. Michael Evans Behling

35. Glenn Yong

36. Nicholas Galitzine

37. 王一博

38. Harry Styles

39. Shomari Francis

40. Michele Morrone

41. Justin de Dios

42. Chris Evans

43. Jake （ENHYPEN）

44. Toni Mahfud

45. Jimin （BTS）

46. Paul Mescal

47. 梁詩煜 （BOYHOOD）

48. Matt Rife

49. 肖戰

50. Bright Vachirawit

51. Can Yaman

52. Taeyong （NCT）

53. Baris Murat Yagci

54. Felix （Stray Kids）

55. Shawn Mendes

56. 車銀優

57. Sukru Ozyildiz

58. Lucas Wong

59. Marcell Jacobs

60. 張藝興

61. David Corenswet

62. Meerqeen

63. Charles Lerlerc

64. Jin （BTS）

65. Chris Pine

66. Taz Skylar

67. 汪穆清 （BOYHOOD）

68. Tom Holland

69. War Wanarat

70. Wonho

71. Robert Pattinson

72. 王鶴棣

74. Matteo Berrettini

75. 八木勇征 （FANTASTICS from EXILE TRIBE）

76. Alex Mandon Rey

77. Maxime Bouttier

78. Sam Heughan

79. 章昊 （ZEROBASEONE）

80. Benjamin Ahlblad

81. 崔杋圭 （TOMORROW X TOGETHER）

82. Rome Flynn

83. 友榮 （ATEEZ）

84. Gabriel Guevara

85. Zee Pruk Panich

86. 奇洛李維斯

87. 宋威龍

89. K （&TEAM）

91. Anson Lo （MIRROR）

92. Gabriel Prince

93. Jaxon Human

94. 珉奎 （SEVENTEEN）

95. Diego Rodriguez Doig

96. Jason Derulo

97. Varun Dhawan

98. 碧咸

99. 龔俊

100. Taylor Zakhar Perez