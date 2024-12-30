濟州航空意外機型波音737-800｜全球約5千架！近18年出26宗意外！

濟州航空編號7C2216航班於12月29日早上發生嚴重意外，在南韓全羅南道務安機場迫降時撞向圍牆爆炸起火，機上179名乘客及機組人員死亡，只得2人生還。出事客機為波音737-800型號，屬全球常用機型，數目約5,000架，當中接近4,400架屬民航機。根據資料顯示，737-800於過去20年曾發生26次意外，超過1,075人死亡！

除了濟州航空7C2216航班的意外，本月另有兩單涉及波音737-800的飛機意外，分別是12月18日一架挪威航空737-800客機，於降落莫爾德機場時衝出跑道，機上171人全員生還；另外是12月28日荷蘭皇家航空一架737-800客機，從挪威奧斯陸機場出發，起飛後因液壓系統故障，改於挪威的桑訥菲尤爾機場緊急降落並衝出跑道，幸無人受傷。

其中一單比較近期有人命傷亡的意外，是發生於2022年3月21日，中國東方航空MU5735號的737-800客機，由昆明飛往廣州途中，於廣西壯族自治區梧州市藤縣山區墜毀，機上123名乘客及9名機組人員共132人全部遇難，至今原因仍在調查中。

另一單是發生於2020年2月5日，土耳其低成本航空公司飛馬航空的2193號班機，在伊斯坦堡薩比哈·格克琴國際機場降落時，滑出跑道約60公尺後斷成3截，造成3人死亡，179人受傷。

香港人比較關注，應該是除了濟州航空，還有甚麼常用的航空公司正在使用737-800客機呢？兩間香港人常用的航空公司——HK Express及香港航空，機隊全為Airbus空中巴士；而國泰航空則有Airbus及波音777；而大灣區航空的機隊暫時全部都是737-800。今年年初，大灣區航空就美國阿拉斯加航空一架波音客機起飛後不久機門脫落的意外發出聲明，表示該客機為737MAX9，而「大灣區航空現時擁有5架波音737-800客機，型號與上述事件客機的型號完全不一樣」（根據網上資料，目前大灣區航空已擁有8架737-800客機）。另外從官網「預選座位」的頁面，只看到737-800的座位表。



國泰機隊最新成員空中巴士A321neo。（圖片來源：國泰航空官網）







大灣區航空官網「預選座位」的頁面，只看到737-800的座位表，估計大灣區航空暫時只得737-800型號客機。（圖片來源：大灣區航空官網）