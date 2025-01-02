叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024得獎名單｜鄭秀文再奪「我最喜愛的女歌手」 24年前戰衣風采依舊，2種飲食法+運動保養秘訣

踏入元旦，商台舉行了《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》，香港樂壇改朝換代多年，今年頒獎禮上再度出現驚喜，鄭秀文和容祖兒相隔多年後再次現身舞台領獎。當中，鄭秀文穿上24年前同樣奪得「我最喜愛的女歌手」時的紅色戰衣外套上台。一直以來，她都有其個人生活節奏和飲食方法，令她風采更勝從前。

在昨日元旦商台舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》，仍然繼續有人歡喜有人愁，MIRROR成員陳卓賢（Ian）奪3大獎，另一位成員姜濤奪得2個大獎等，但不少歌手坐「冷板凳」捧蛋而回，分別有張敬軒、陳柏宇、吳業坤等人。

香港樂壇已改朝換代，但頒獎禮上仍然有多年沒有出席的鄭秀文和容祖兒驚喜現身，前者奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，而容祖兒就憑《九秒九》奪得「叱咤十大第三位」。

鄭秀文分別在1996年、2000年和2001年奪得現場投票的「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，今次第4次奪獎，她穿上一件紅色西裝外套、白色Tee、牛仔褲和高踭鞋出場，簡單又夠格調，她在台上講感言，鼓勵後輩歌手繼續追夢，自信地走得更遠，亦同時多謝歌迷：「當公布投票率，已知我攞獎時候，我覺得好榮幸，同時亦懷疑，唔知應唔應該嚟，以我呢啲年紀再嚟頒獎禮會唔會好尷尬呢？好格格不入？當我懷疑自己時，心念一轉，就覺得太睇小音樂力量。我而家坦然企上台，更重要親自上嚟，多謝今次投我一票嘅朋友，係你哋彰顯咗投票嘅意義同埋價值。」

於感言上，鄭秀文表示今次得獎意義重大：「上一次嚟呢個舞台已經係2000年，24年前嘅事，今晚揀呢件衫，係2000年我攞獎時著嘅衫，我一直保留，所以今日唔係最光鮮，但對我嚟講好重要，我對歌迷嘅情感同埋對叱咤一份情懷，決定再著呢件衫。」

相隔24年仍然保養得宜，眾所周知鄭秀文瘋狂地愛做運動，所以練得一身鋼條的身型。回顧初入行的Baby Fat到現時的骨感身材，鄭秀文不止一次表示，近年已經沒有再節食減肥，她曾接受訪問時表示：「廿年前唔食嘢到暈，有好幾日唔食嘢只食蘋果，照照下鏡暈咗，斷咗片，我醒嗰陣已喺醫院，用錯方法，冇做運動。而家我唔會唔食嘢減肥，只係年紀大食唔到咁多，而且有濕疹，所以戒食少啲零食。」

鄭秀文還有自己一套飲食方法，她一向都少吃澱粉質，則是食肉狂迷，她說：「我無肉不歡，同埋好鍾意食內臟，雞屁股最愛，覺得好香，見到就眼發光。」而她現時飲食習慣很隨心，有時會用「小食多餐」或「168飲食法」。

「168飲食法」，限於在8小時內進食，鄭秀文限在12點半至晚上8點半之內進食，以這個方法，她感覺良好，而且不覺捱肚餓，還令她戒掉愛吃宵夜和零食的習慣：「有時又鍾意食多啲，就2個鐘食一次，隨心啲。以前一做完嘢就食嘢，年紀大就少咗咁做，而且食唔到咁多。」

同時，鄭秀文表示會盡吃得清淡一點， 在家進食盡量少用調味料，而且她曾公開自己「縮水減肥雜菜湯」餐單，一星期連食7日雜菜湯，減去身體多餘的水份，重點頭6天不能吃澱粉質，她還提醒這方法並非長期使用。而且她最愛吃「椰菜花飯」，材料只有白椰菜花、蝦、有些肥油的牛肉粒、蛋和蔥花，不含白飯，她笑言愈吃愈fit。要做到鄭秀文年紀愈大但愈健康，則要持之以恆。

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》賽果：

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲 — 姜濤《好得太過份》

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手 — 姜濤

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手 — 鄭秀文

叱咤樂壇我最喜愛的組合 — MIRROR

叱咤樂壇至尊唱片大獎+監製：陳卓賢《 Interlude 》

叱咤樂壇女歌手大獎：

金獎：Gin Lee李幸倪

銀獎：陳凱詠

銅獎：雲浩影

叱咤樂壇組合大獎：

金獎：Dear Jane

銀獎：COLLAR

銅獎：雷同二友

叱咤樂壇男歌手：

金獎：陳卓賢

銀獎：馮允謙

銅獎：林家謙

叱咤樂壇唱作人：

金獎：陳卓賢

銀獎：馮允謙

銅獎：林家謙

叱咤樂壇作曲人大獎：林家謙

叱咤樂壇編曲人大獎：黃兆銘

叱咤樂壇監製大獎：陳考威

叱咤樂壇填詞人大獎：黃偉文

叱咤十大至尊歌曲大獎：馮允謙《會再見的》

叱咤十大第2位：陳凱詠《間歇性休眠》

叱咤十大第3位：容祖兒《九秒九》

叱咤十大第4位：雲浩影《回憶半分鐘》

叱咤十大第5位：Kiri T《至少做一件離譜的事》

叱咤十大第6位：林奕匡、黃妍、葉巧琳《藝術與科學》

叱咤十大第7位：洪嘉豪《黑玻璃》

叱咤十大第8位：盧瀚霆（Anson Lo）《Hey Hey OK！》

叱咤十大第9位：陳健安《戀愛腦之死》

叱咤十大第10位：MC張天賦《小心碰頭》

叱咤樂壇生力軍組合：

金獎：VIVA

銀獎：Rover

銅獎：OneUp

叱咤樂壇生力軍女歌手：

金獎：林愷鈴

銀獎：黃健怡

銅獎：李芯駖

叱咤樂壇生力軍男歌手：

金獎：曾傲棐

銀獎：Teddy Fan

銅獎：Cotaboii