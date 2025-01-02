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02/01/2025

《選擇》月刊全城免費睇！每月最新消費貼士 全港1,850個閱覽點，14個商場免費派印刷版詳情

#消委會 #Pantry熱話 #選擇月刊 #Shopping #領展商場 #網上版 #免費 #精明消費
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Text: Eunice Chow Photo: 消費者委員會

　　好消息！消費者委員會《選擇》月刊1月2日起全面免費開放網上版，大家可以隨時隨地睇免費文章外，更可同時免費閱覽及下載第 302 期或以後的收費文章，醒目Shopping，做個精明消費者！每個月月中，大家可於網站免費瀏覽及下載最新一期內容，全港亦設1,850個閱覽點，印刷版則於 14 個領展商場派發點。

 

 

　　即日起，市民登上消委會網站（www.consumer.org.hk）「選擇月刊」欄目，除免費文章外，更可同時免費閱覽及下載第 302 期或以後的收費文章，盡覽測試報告、市場速報、投訴實錄、健康錦囊，及環保資訊等。網站同時亦加入教學影片，示範網上閱覽或下載文章的每一步。

 

 

　　另外，1 月 15 日出版的第 579 期《選擇》月刊起，市民每月均可於出版日（即新聞發布會當日）的中午 12 時，登上消委會網站免費瀏覽及下載最新一期的精彩內容，第一時間掌握最新的消費資訊之餘，同時支持環保，實踐可持續消費。

 

 

《選擇》月刊印刷版閱覽點

 

　　《選擇》月刊仍會印刷限量紙本，以贈閱形式發送到長者中心、社區組織及公共圖書館等，供市民閱覽。大家可於1,850 個閱覽點，包括全港所有中小學及大學圖書館、所有公共圖書館、部分長者中心、指定社署名單的服務單位及其他社福機構等閱覽。

 

印刷版指定商場派發點

 

　　《選擇》月刊印刷版設 14 個領展商場派發點，每期《選擇》月刊新聞發布會翌日下午 1 時起派發，供不同地區的居民取閱。為響應環保，每個派發點將提供450 本印刷版《選擇》月刊。

 

為慶祝免費開放網上版《選擇》月刊，指定Facebook及Instagram進行有獎問答小遊戲，立即追蹤以獲得最新資訊！

 

消費者委員會《選擇》月刊網上版

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

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