Apple TV+推免費睇優惠 2025年首周末任睇猛片 新片預告雲集靚仔李敏鎬／山下智久／畢彼特+佐治古尼

網上串流平台現時競爭相當激烈，不時爭著推出猛片吸引觀眾，2025年，Appte TV+更推出新優惠，可以在本周末（香港時間4日-6日）免費收看獲獎原創劇集和電影庫。同時今年部分將會上架的好戲。

Apple TV+ 不時推出得獎系列、精彩絕倫的劇集、劃時代的紀錄片、兒童娛樂節目和喜劇等，並每月推出全新 Apple Originals 原創作品。將在香港時間 1月4日凌晨 1am 至 1月6日下午 2pm， Apple TV 開放限時免費看，讓大家度過一個愉快的週末。

同時，亦公布了稍後日子會推出的劇集或節目，不少深受香港人歡迎的藝人都有作品推出，包括有韓星李敏鎬、日本藝人山下智久、荷里活巨星/畢彼特+佐治古尼。

人氣劇集包括：

- 《生活割離術》（“Severance”）：以「極致的工作與生活平衡」議題引發廣大觀眾共鳴的得獎職場驚悚劇。

- 《彈珠人生》（“Pachinko”）：由李敏鎬演出並改編自《紐約時報》暢銷書，講述跨越四代的韓裔移民家庭的希望與夢想。

- 《乜都得教練》（“Ted Lasso”）：榮獲 13 項艾美獎，包括連續兩次獲得最佳喜劇影集。

- 《神之水滴》（“Drops of God”）：由日本男神山下智久（Tomohisa Yamashita）主演的葡萄酒漫畫神作改編影集。

- 《時尚戰場》（“The New Look”）：取材自真實事件，講述時裝設計師 Christian Dior、Coco Chanel 與當代人物和競爭對手的故事。

熱門電影包括：

- 《孤狼同謀》 （“Wolfs”）9月27日上架：由 Brad Pitt（畢彼特） 和 George Clooney （佐治古尼）主演的動作喜劇。

- 《花月殺手》(“Killers of the Flower Moon”) 10月20日上架：由 Martin Scorsese 執導、Leonardo DiCaprio 主演的美國史詩西部犯罪劇情片。

- 《特工亞皆老》（“Argylle”）4月12日上架：由 Matthew Vaughn 所自編自導自製的動作間諜喜劇。