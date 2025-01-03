李珊珊曾患驚恐症神隱多年，YouTube頻道自嘲「這個女人終於現身」，2年前病發受濕疹、脫髮困擾

1996年《香港小姐》冠軍李珊珊，神隱多年，曾經一度傳出她患腦癌、抑鬱症等消息。後來她在2019年拍片透露自己患上驚恐症，而且情緒困擾生濕疹情況嚴重，甚至曾入院接受治療。情況慢慢好轉，她積極投入生活開創事業，去年復出經營YouTube頻道「三坐山 Mount Trio」。新一年再進步，喜見她主動貼出自己的近照，而且透露公司會有很多搞作，星期六將會在社交媒體「洗版」式出帖文。

47歲李珊珊，一直以來都有用社交媒體，但活躍程度不高，就算去年創業經營YouTube頻道「三坐山 Mount Trio」，都只是間中出帖文，但只得同事的樣子的相片或短片。踏入新一年，李珊珊罕有貼出有自己樣子的短片，她與老友林保怡親密地頭貼頭影合照。而且，在帖文還預告一月三日在YouTube頻道內有新搞作。

李珊珊淡出娛樂圈多年，一直有傳聞她患上抑鬱症、癌症，但數年前否認生癌，自揭患上驚驚恐症，曾需要入院接受治療。2019年她為精神健康基金會拍攝影片，剖白患上驚恐症的經歷。她以默劇形式拍片，她手持寫了心聲的大字報，表述自己曾需要入院治療，病情嚴重時「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」，而且發病時會心跳加速、冒冷汗、呼吸困難和肚瀉不止。

因為患痛令李珊珊該段時間十分痛苦，2023年曾在報章專欄，重提曾接二連三的遭遇，厄運接踵而來，先後面對家人離世、親人、摰友嚴重急病、寵物因長期疾病而多次出事，種種狀況令她飽受壓力。因為負壓太重，李珊珊指本來甲狀腺低的她，因分泌波動而出現脫髮情況。疫情期間確診，濕疹曾一度消失，不過康復後濕疹復發，情況更愈來愈嚴重，再惡劣的情況時可至皮肉黐衫。不過她仍不迷失，寄望新一年闖出一片天。

幸好李珊珊毅力驚人，轉型做作家，創立的YouTube頻道不斷有新搞作。該頻道首條宣傳片，由她打頭陣，主持節目「神醫請坐」。新一年新開始，李珊珊再次活躍，實在值得高興。