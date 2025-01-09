加州洛杉磯山火| 明星名人豪宅受災嚴重 James Wood哽咽：「周圍的房子也著火」要撒離 Paris Hilton痛失海景大屋

美國加州格杉磯發生嚴重山火，火勢持續仍未受到控制，災情至少已蔓延逾5600公頃地方，根據當地的傳媒報道，至少15萬住在附近的居民必須疏散。而附近亦是荷里活明星、政界及商界名人居住的Pacific Palisades（太平洋斷崖），Paris Hilton和James Wood 都在社交媒體透露自己被波及的家園慘況。錢財身外物，最緊要人無事。

加州格杉磯山火，火災情況不斷擴大，就連知名的「HOLLYWOOD」標誌的 Hollywood Hills也受影響。這一帶屬於當地名人明星的高尚住宅區，Leonardo DiCaprio（里安納度狄卡比奧）、Tom Hanks（湯漢斯）、Ben Affleck（賓艾佛力）、Reese Witherspoon、Fergie、Jamie Lee Curtis、及Michael Keaton（米高基頓）等等都住在這個重災區。

當中James Wood在社交媒體上載了多條片段，悲痛哽咽告訴大家自己痛失家園，「難以相信我摯愛的家撐不下去了，感覺就像是失去我的摯親。我們正好位於火災的中心，現場一片混亂，猶如置身地獄一般，我們周圍的房子都著火了。」片段所見，他的屋外不遠處已見熊熊烈火，而他的鄰居朋友退離災場時亦拍到不少現場情況的片段，最後James Wood無奈要撒離自己心愛的家園。

Paris Hilton的住所，位於馬利布的海邊，可惜亦被山火波及被燒毀，她看到新聞時，才知道自己的家亦受災影響，心碎難言，更指在該處留下不少珍貴回憶。同時，她亦十分關心該區的情況，一直在家睇新聞報道了解最新情況。她在其中一段片，見到動物慌忙而逃感到悲傷。

至於Tom Hanks（湯漢斯）的兒子Chet Hanks在社交媒體發帖文，「我長大的社區目前被燒為平地。」又謂荷里活在危機中，情況愈來愈瘋狂，更叮囑大家要注意。Ben Affleck數月前以2,050萬美元（約1.6億港元）購入的豪宅亦被波及，之後被影到狼狽地駕車離開，趕往前妻Jennifer Garner的家，據知Ben Affleck亦有前往災區協助子女疏散離開現場。

這場山火影響甚大，原本昨日《演員工會獎》頒獎禮舉行活動發布候選名單，無奈因山火要改由發稿宣布。至於奧斯卡金像獎，原定在8日至12日讓會員投票，但因山火關係，延後至本月14日截止，入圍名單亦同時改期在本月19日公布。