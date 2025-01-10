  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/01/2025

香港戲院結業潮｜嘉禾旗下4間戲院傳停業 星期六、日暫停預售門票 海運假期每日只上映一場戲

#結業 #破地獄 #MCL荷里活 #經濟 #九龍城寨之圍城 #嘉禾VWalk #香港電影 #焚城 #誤判 #戲院結業 #久別重逢 #影視娛樂 #戲院
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　2024年雖然有很多套叫好叫座的電影推出，如《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》等，但對於香港電影業來說仍然艱辛，不少戲院都相繼結業。去年已經分別有9間戲院結業或停業，似乎嘉禾嚴重受到影響，當中2院線嘉禾啟德和V Walk暫停營業。而踏入2025年不久，嘉禾院線再有變動，部分戲院只提供預售星期六（11日）的場次門票，而且全日只播映一場戲，受影響共有4間，情況令人擔憂。

 

 

　　去年先後有MCL CINEMAS Plus+（MCL荷里活）、九龍城影藝、嘉禾啟德、銅鑼灣總統、九展星影匯、Cinema City朗豪坊和MCL海怡停運，部分戲院原址易手改名由其他公司經營；而位於北角的ACX 戲院，在10月時稱內部裝修，不過於互聯網上瀏覽顯示為「永久停業」。而去年12月，位於西環的高先電影院亦傳出結業消息，後來經官方否認事情。

 

 

　　在過去一年，《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》等上映，票房紀錄，全年總票房約有13.4億元，當中《破‧地獄》港澳兩地累積票房至少有HK$153,020,919，但業界表示整體總票房收入未如理想。難怪各間戲院都出現經營困難。

 

 

　　嘉禾院線的官方網頁上顯示有8間院線，分別位於屯門、大埔、尖沙咀、筲箕灣等，當中嘉禾V Walk顯示為暫停營業，而其他分店播放電影亦有新安排。以巨幕做賣點的海運戲院，是公司的旗艦店，由1969年開業至今，在網上顯示暫時只提供預售星期五至星期日的門票，而星期六、日分別每日只提供一場，同時亦只是播映由姜皓文和廖子妤主演的《曾經擁有》。嘉禾黃埔情況也一樣，只是提供的場次時段不同。惟獨嘉禾大埔的情況較樂觀，星期六、日如常營運，而且電影選擇都較多，除了《破‧地獄》之外，還有《誤判》、《久別重逢》、《爸爸》、《獅子王：木法沙》、《魔海奇緣2》等。

 

 

　　而四間院線：屯門StagE、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox和奧海城The Sky只提供預售戲票到星期五，星期六、日已經再沒有提供任何場次，但網頁內並沒有透露其他消息，不少戲迷慣常在周末放假睇戲的節目，似乎習慣已改變。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#結業 #破地獄 #MCL荷里活 #經濟 #九龍城寨之圍城 #嘉禾VWalk #香港電影 #焚城 #誤判 #戲院結業 #久別重逢 #影視娛樂 #戲院
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk