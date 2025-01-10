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10/01/2025

王星泰國拍戲被騙事件：內地瘋傳訊息截圖，陳奕迅顧及歌迷憂慮曼谷演唱會宣布取消

#詐騙園區 #陳奕迅 #影視娛樂 #巡迴演唱會 #緬甸 #王星 #曼谷 #泰國
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Text: wong lin lin rachel

　　內地男演員王星早前被騙到泰國拍戲，繼而綁架到緬甸詐騙園區後獲救。由於泰國是很多人喜歡去的旅遊勝地，事件引起外間關注，亦有人擔心旅遊安全。香港歌手陳奕迅將於2月22日在泰國曼谷舉行演唱會，有消息指疑因為「王星被賣豬仔」事件影響，引發退票潮。隨後，陳奕迅有關方面經過慎重考慮，曼谷站巡唱宣布取消。

 

 

　　香港歌手陳奕迅近年在外地舉行巡迴演唱會，2月22日將會在泰國曼谷Impact Arena舉行《Fear and Dreams》世界巡迴演唱會，來自世界各地不少歌迷都因此而一早訂了門票。可是近日有內地男演員王星，墮入騙局疑被「賣豬仔」到緬甸詐騙園區，最後雖然獲救，但事件引起很多將會前往當地的旅客擔心。

 

 

　　近日，網上亦有很多訊息截圖瘋傳，內容大概是指陳奕迅演唱會舉行在即，現場會有大量「優質」人事在場；而且其中一個訊息更指，可以假扮成陳奕迅粉絲，混入觀眾堆之中。訊息最後還很「細心」，提供了當地救援電話。由於訊息都做得頗為真實，令不少人抱懷疑心態，未敢直接相信。

 

 

　　據知，不少已購買陳奕迅曼谷站演唱會門票的觀眾，疑受「王星被賣豬仔」事件影響，擔心去到當地的人身安全，經考慮後，有不少觀眾打算退票，但據知主辦單位不答應退票。及後陳奕迅有關方面經過慎重考慮，宣布曼谷站演唱會取消。

 

 

　　陳奕迅巡迴演唱會官方IG公布：《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 曼谷站》
演出取消公告

        親愛的歌迷朋友們：

       自陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會舉辦曼谷站的消息公布以來，我們感受到了來自海內外歌迷朋友們的巨大熱情，於2024年12月，曼谷站門票全面售罄。 你們的鼎力支持與耐心等待，為我們的演唱會籌備提供了源源不斷的的動力。 全體工作人員也一直為此努力，致力於為觀眾們帶來一場難忘的演唱會體驗。

       然而，對於陳奕迅先生以及主辦方而言，觀眾朋友們的安全至上，是我們最為關切的。 考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經與陳奕迅先生、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，我們審慎地決定：原定2025年2月22日在泰國曼谷IMPACT ARENA舉辦的《陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 曼谷站》將取消舉行。 由於演出取消給您帶來的不便，我們深表歉意！

      對於已從官方售票平台（僅限於：泰國官方售票平台：Thaiticketmajor; 中國官方售票平台：大麥、貓眼）購票的觀眾朋友們，官方售票平台將會全額退票。 公告發布后，10個工作日內完成退款。

      另，對於網路媒體上出現的誹謗藝人或主辦方、侵犯名譽權的不實消息或言論，我們保留追究法律責任的權利，已取得相關授權並已委託律師處理。

      我們衷心地感謝廣大歌迷朋友們的理解與支援，由此給您帶來的不便我們再次表達歉意，敬請諒解！

       時值即將來臨的新春佳節，也藉此機會提醒各位計劃出遊的朋友們：謹慎甄別網路資訊，旅途中警惕陌生人的搭訕，選擇正規交通工具和住宿地點，保護好隨身攜帶的證件和財物，時刻注意旅途安全。

       最後，提前預祝大家新春快樂，萬事如意！

上海聖峰文化演藝有限公司
2025年1月10日

 

 

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