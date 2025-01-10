《破‧地獄》文玥｜衛詩雅2月嫁醫美醫生做人妻 過大禮收金器和海味 對金豬虎視眈眈想做媽媽？

香港電影《破‧地獄》由11月上映開始，女主角衛詩雅相當勤力，不時聯同其他演員許冠文、黃子華、朱栢康和導演陳茂賢等人，為電影宣傳兼做謝票。其實衛詩雅下個月就成為人妻，開工之餘亦要籌備婚禮。昨日（9日）終於可以過大禮，她在社交媒體上分享喜悅。堆積如山的禮物中，當然唔少得大量金器、海味禮品，但她對金豬牌最有興奮，掛在頸上不斷研究，似乎人生計劃下一步就是生小孩。

在電影中，衛詩雅飾演郭文玥，一直覺得父親（許冠文 飾）重男輕女，不讓她做喃嘸師傅。現實生活中，就得到好多人愛錫，即將出嫁的她，深得任職醫美醫生的未婚夫周祉安愛護，昨日（9日）過大禮，她收到未婚夫的大批禮品和金飾。

自從《破‧地獄》在11月上映之後，衛詩雅瞓身落力做宣傳，出席活動之外，大大小小的謝票活動，都差不多每場出現。其實二月便舉行婚禮，她同時間要兼顧工作和私人事務認真忙碌。所以她在社交媒體上分享過大禮時的照片，亦寫道，「終於有時間搞吓婚禮嘢，船到橋頭自然直。」

衛詩雅和未婚夫周祉安秘密拍拖已久，二人十分恩愛，她經常跟未婚夫出席私人聚會。周祉安出手闊綽，過大禮的禮品堆積如山，大量金器、海參和喜餅等等。衛詩雅收到禮物時相當開心，對金豬牌特別感興趣，並立即掛在頸上和細心研究，似乎想在蛇年「造人」成功，升級做媽媽。