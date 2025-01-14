香港電影評論學會得獎名單| 劉青雲、談善言險勝對手奪「最佳男、女演員」 ，《爸爸》奪3獎項最多、 《九龍城寨之圍城》 成「最佳電影」！

第31屆「香港電影評論學會大獎」結果出爐，昨日（13日）公布了得獎名單，由於去年有不少出色的港產片上映，所以今次戰況相當激烈。勇奪「最佳男、女演員」獎項的劉青雲和談善言，其實都是以一票之差，分別險勝對手游學修及鍾雪瑩。

根據大會透露，今次5項大獎均爭持激烈，「最佳男演員」的討論相當熾熱，結果《爸爸》主角劉青雲以一票之差，壓倒 《看我今天怎麼說》的游學修，奪得影帝殊榮。大會公布評審對劉青雲演技的讚賞，「面對倫常慘案，由乍聞噩耗的失神、不明因由的迷惘，再到孤獨失愛的創傷、勉力和解的堅持，每段劇情走向對演員都是莫大考驗，劉青雲以『收』的方式演繹，在沉默和爆發間呈現低調、幽沉和生活感，技巧上微妙複雜，也顯現演員對無常和有情的理解與沉澱。」

劉青雲是繼《高度戒備》、《絕世好 Bra》、《奪命金》和《竊聽風雲 3》之後，第5度獲得此獎項。劉青雲獲知得獎後表示：「感謝香港電影評論學會。電影《爸爸》仍在上映中，尚欠七千多萬就能破億，正所謂『有志者事竟成』，希望大家繼續支持。」

獎項「最佳女演員」的討論同樣熾熱，最終由《虎毒不》的談善言與《看我今天怎麼 說》的鍾雪瑩對決，談善言亦是以一票之差，力壓不久前獲得金馬獎最佳女主角的鍾雪瑩，登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。這是談善言從演以來第一個電影獎項：「呢個獎對我嚟講意義非常重大。多謝為《虎毒不》打開一度門的YT、多謝大膽用我的陳小娟導演，沒有你陪著我去尋找淑貞，我根本行不到呢步，多謝你選擇咗我。多謝各位向我無私分享嘅媽媽們、多謝伴著我一步一步走來的每一位。我願將這種一點點嘅力量分給世上每位母親，讓你哋知道自己並不孤單。」

另外，「最佳電影」獎項，5部入圍電影各有支持者，經過再三討論及投票，最終由鄭保瑞執導的《九龍城寨之圍城》與翁子光執導的《爸爸》 對決，最後《九龍城寨之圍城》以些微票數險勝。總括以《爸爸》成績最好，獲3個獎項，成績理想。

2024 年度香港電影評論學會大獎得獎名單：

最佳電影：《九龍城寨之圍城》

最佳導演：翁子光《爸爸》

最佳編劇：《臨時劫案》

最佳男演員：劉青雲《爸爸》

最佳女演員：談善言《虎毒不》

推薦電影十部：

《臨時劫案》

《香港四徑大步走》

《十方之地》

《看我今天怎麼說》

《從今以後》

《我談的那場戀愛》

《爸爸》

《冬未來》

《破．地獄》

《得寵先生》