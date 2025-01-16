謝霆鋒成首位香港藝人於啟德體育園開唱，重溫經典《活著VIVA》！網民期待掟結他表演

謝霆鋒所屬英皇娛樂公司昨日（15日）宣布，他將會緊貼英國樂隊Coldplay，將於4月在全新的啟德體育園舉行演唱會，亦成為首位香港歌手在此演出。相隔25年再開騷，很多歌迷都非常期待。宣傳片段就先跟歌迷集體回憶一番，以《活著Viva》做背景音樂！以往，謝霆鋒都愛在演出期間掟結他，網民已熱烈討論，未知到時再開騷會否再有這個「表演」。

早前，已經有網民發現謝霆鋒現身啟德體育園，於場內彈結他，已估計他即將會在這個地方開演唱會。昨日，其所屬唱片公司宣布，將會在4月25及26日，成為首位藝人在這個新場地開騷。近年，主力拍戲又推出《12度鋒味》飲食節目的他，已經少有唱歌表演，亦很久沒有推出新歌。對上一次在香港舉行個人演唱會，已經要追溯到2000年的《Viva Live》。

今次演唱會主題為《EvolutionNicLive》，講到明是「進化」，謝霆鋒應想展示自己的改變。宣傳片內，他外型和髮型已有改變。不過，為了洗掉電影中海關專員、12道鋒味中廚師的形象，並要喚醒大家記得他仍然熱愛唱歌，所以片段音樂仍然用回2000年推出的《活著VIVA》，熱情地彈著印有「鋒」字的結他。

謝霆鋒以星二代之名入行，父母親是紅極一時的著名藝人狄波拉和謝賢，初出道時性格、形象反叛。他可謂是從噓聲中長大的藝人，差不多每次出場演出，台下都報以極大的噓聲。但謝霆鋒一於少理，繼續我行我素，更多次在演出時突然掟結他，成為他的例牌「表演」。他曾回應當時的行為：「通常都係結他走音，或者耳機有啲噪音，影響到而發洩。」他表示其實極心痛這堆被掟碎的結他：「完騷後我會去執番，將啲屍骸執番落個盒，我仲有keep住嗰啲爛晒嘅結他，望住佢哋一整晚係有後悔同慨嘆！」不過他覺得年青時候，只要不影響別人，愛做就做。