英國奧斯卡 2025 | BAFTA提名名單揭曉，《教宗選戰》獲12項提名，狄美摩亞競逐「最佳女主角」

有「英國奧斯卡」之稱的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA），將在2月16日於倫敦舉行。大會今日（16日）公布了提名名單。《教宗選戰》（Conclave）有12項提名最多，而《毒王女人夢》都不輸蝕，有11項提名。，兩套電影與《粗獷派建築師》同爭取「最佳電影」獎項。「最佳男、女主角」仍然以艾哲倫保迪（Adrien Brody）和狄美摩亞（Demi Moore）呼聲最高。

一年一度的英國電影界大型盛事《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA），將於下月舉行，大會發布了提名明單，更讓網民投票選出心水的電影和人物。這次《教宗選戰》（Conclave）獲最多提名，共有12個獎項，包括：「最佳電影」、「最佳英國電影」、「最佳男、女主角」、「最佳女配角」以及「最佳動畫電影」等大獎。

至於《毒王女人夢》（Emilia Pérez）亦都成為熱門提名電影，不遜於《教宗選戰》，分別有11項提名。這兩套電影以外，連同《粗獷派建築師》，將會一起爭奪「最佳電影」，之前這3套電影分別在金球獎、演員工會獎激爭激烈，由艾哲倫保迪主演的《粗獷派建築師》則在金球獎分別奪得「最佳電影」以及「最佳男主角」。

今年在各個電影頒獎禮上，分別都有被提名「最佳男、女主角」的艾哲倫保迪和狄美摩亞，於BAFTA亦入圍角逐影帝、影后。演技曾被批評、不被看好的狄美摩亞，早前在金球獎首次獲得電影獎項封后，外間都睇好她繼續於其他頒獎禮上得到加許。

BAFTA提名名單：

最佳電影：

《阿諾拉》

《粗獷派建築師》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《毒王女人夢》

最佳英國電影：

《Bird》

《Blitz》

《教宗選戰》

《帝國驕雄II》

《Hard Truths》

《Kneecap》

《Lee》

《Love Lies Bleeding》

《The Outrun》

《Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl》

最佳男主角：

艾哲倫保迪《粗獷派建築師》

添麥菲查洛美《搖滾詩人：未知的傳奇》

Colman Domingo《Sing Sing》

曉格蘭特《Heretic》

賴夫費恩斯《教宗選戰》

施巴斯坦史丹《飛黃騰達》

最佳女主角：

Cynthia Erivo《魔法壞女巫》

Karla Sofía Gascón《毒王女人夢》

Marianne Jean-Baptiste《Hard Truths》

Mikey Madison《阿諾拉》

狄美摩亞《完美物質》

茜爾莎羅倫《The Outrun》

最佳男配角：

Yura Borisov《Anora》

Kieran Culkin《A Real Pain》

Clarence Maclin《Sing Sing》

愛德華諾頓《搖滾詩人：未知的傳奇》

佳皮雅斯《粗獷派建築師》

Jeremy Strong《飛黃騰達》

最佳女配角：

珍美李寇蒂絲《The Last Showgirl》

Selena Gomez《毒王女人夢》

Ariana Grande《魔法壞女巫》

Felicity Jones《粗獷派建築師》

Isabella Rossellini《教宗選戰》

素兒莎丹娜《Emilia Pérez》

最佳英國編劇、導演或監製首作：

《Hoard》

《Kneecap》

《地下殺神》

《Santosh》

《Sister Midnight》

最佳兒童或家庭電影：

《貓貓的奇幻漂流》

《Kensuke's Kingdom》

《Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl》

《荒野機械人》

最佳非英語電影：

《All We Imagine as Light》

《毒王女人夢》

《I'm Still Here (Ainda Estou Aqui)》

《Kneecap》

《The Seed of the Sacred Fig》

最佳動畫電影：

《貓貓的奇幻漂流》

《玩轉腦朋友2》

《Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl》

《荒野機械人》

最佳導演：

Sean Baker《阿諾拉》

Brady Corbet《粗獷派建築師》

Edward Berger《教宗選戰》

Denis Villeneuve《沙丘瀚戰：第二部》

Jacques Audiard《毒王女人夢》

Coralie Fargeat《完美物質》

最佳原創劇本：

《阿諾拉》

《粗獷派建築師》

《Kneecap》

《A Real Pain》

《完美物質》

最佳改編劇本：

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《Nickel Boys》

《Sing Sing》

最佳選角：

《阿諾拉》

《飛黃騰達》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《Kneecap》

最佳攝影：

《粗獷派建築師》

《教宗選戰》

《沙丘瀚戰：第二部》

《毒王女人夢》

《Nosferatu》

最佳服裝設計：

《Blitz》

《搖滾詩人：未知的傳奇》

《教宗選戰》

《Nosferatu》

《魔法壞女巫》

最佳剪接：

《阿諾拉》

《教宗選戰》

《沙丘瀚戰：第二部》

《毒王女人夢》

《Kneecap》

最佳化妝與髮型：

《沙丘瀚戰：第二部》

《毒王女人夢》

《Nosferatu》

《完美物質》

《魔法壞女巫》

最佳原創配樂：

《粗獷派建築師》

《教宗選戰》

《毒王女人夢》

《Nosferatu》

《荒野機械人》

最佳美術：

《粗獷派建築師》

《教宗選戰》

《沙丘瀚戰：第二部》

《Nosferatu》

《魔法壞女巫》

最佳視覺特效：

《原始巨星》

《沙丘瀚戰：第二部》

《帝國驕雄II》

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》

《魔法壞女巫》

最佳音效：

《Blitz》

《沙丘瀚戰：第二部》

《帝國驕雄II》

《完美物質》

《魔法壞女巫》

最佳紀錄片：

《Black Box Diaries》

《Daughters》

《No Other Land》

《Super／Man: The Christopher Reeve Story》

《Will & Harper》