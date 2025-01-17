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17/01/2025

74歲李司棋遇電話詐騙黨，訛稱急做手術過數 《溏心風暴》荷媽「上身」精明擊退

#打工仔 #影視娛樂 #糖尿病 #溏心風暴 #李司棋 #大契 #詐騙案 #騙錢 #過數 #港聞娛樂 #騙局大拆解 #騙案
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Text: wong lin lin rachel

　　74歲李司棋非常精明，頭腦清醒冷靜地擊退詐騙集團，成功逃離騙徒魔掌。而且她更不甘有人企圖騙錢，突然《溏心風暴》荷媽上身，喝停對方不斷糾纏。此舉令不少年輕網民感到佩服，讚賞她「薑是愈老愈辣的」。

 

 

　　這世代，騙徒的手法可謂層出不窮，不時都會有來歷不明的電話來電，企圖用不同方法騙錢。長者多數是騙徒的目標，74歲的李司棋同樣都避不過這個「考驗」。近日，李司棋就有類似的遭遇，而在社交媒體上非常活躍的她，更樂於公開被騙經過。

 

 

　　在無線經典劇集《溏心風暴》中，飾演荷媽的李司棋，捍衛家庭和仔女們，擊退小三騙財騙感情。現實生活中，李司棋跟荷媽一樣醒目。近日，有騙徒以WhatsApp應用程式接觸李司棋，對方用上一個年輕、樣貌乖巧的男子頭像聯絡李司棋。對方打招呼後並問：「你系（係）米（咪）LEE S K本人？」之後訛稱自己不小心過錯$2000給李司棋，並附上截圖認證。」

 

 

 

　　做足門面功夫，李司棋回答對方自己並沒有收到錢。對方仍窮追不捨，扮作可憐表示，「真係過了，可吾（唔）可以過反（番）比（畀）我先，屋企人要比手術費。佢糖尿上眼，吾（唔）即刻做手術，即刻會盲！」警覺性甚高的李司棋立即發現有可疑，回應直斥「即係有呢$2000就唔使盲？名副其實見錢開眼喎！糖尿好長手尾，真係會上眼，叫你位親戚戒口啦！」

 

 

　　來回數句，對方仍然繼續試探，還表示是自己母親患病，搏取同情，此時李司棋就忍不住，荷媽「上身」，態度十分嚴厲，「係喎，你母親知唔知你做啲咁嘅嘢？我意思係過錯數。不過做個手術先$2000都幾抵，佢都可以唔戒口，有咩事咪做多次手術囉。」最後，李司棋忍不住用錄音留言給對方，「我睇人睇咗幾十年喇，邊個係人，邊個係鬼，我睇得出！想呃我？我呃大㗎！」

 

　　李司棋在社交媒體上，把經歷分享給網民，並寫著，「想呃我？我呃大㗎！」網民都覺得她十分精明，視她為學習對象。已榮升銀髮族的李司棋，一直與時並進跟上潮流，早前年輕人愛跳APT，她亦跟著跳舞，還表示，「人人都APT，我選擇自帶音樂（銀齡減速版）。」心態健康，相信除了長者之外，李司棋亦是年輕人的學習對象。

 

 

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