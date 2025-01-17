綠領行動免費派發450萬個「新生利是封」：大中細三種尺寸50個包裝及派發地點詳情

新生利是封免費派！綠領行動於即日至1 月28日（年廿九）於各區派發點免費派發「新生利是封」，鼓勵大家過綠色又環保新年！

「新生利是封」派發點遍佈港九、新界及離島共118個地點，包括44個蜆殼油站、商場、屋苑、社福機構及議員辦事處，更會不定期擺街站方便市民索取，過一個環保又歡慶的新春佳節。

過去一年經5間社福機構的庇護工場學員篩選、分類及重新包裝的「新生利是封」共有近450 萬個。

綠領行動每年均會從各界收集曾經使用，沒有生肖、姓名，以及沒有採用黏貼封口，並且狀態然良好的利是封作進一步處理，成為「新生利是封」。上年收集所得的利是封，經由庇護工場學員篩選、分類，再按大、中、細三種尺寸包裝成50個一疊，搖身一變變成新「新生利是封」！

所有「新生利是封」經人手篩選，並按尺寸作分類，背面會貼有「綠領行動 — 多謝你支持利是封重用行動」的綠色標貼，方便市民辨識，同時帶出重用利是封的正面訊息，培養大眾重用利是封的習慣。

派發地點





綠領行動「新生利是封」

派發日期：2025年1月15日至28日

派發地點詳情，可參考 https://drive.google.com/drive/folders/1vRTz--10G5S76fz5zTJCjw1c_2v-UPci

https://www.facebook.com/greenersaction.org/



