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20/01/2025

2025蛇年賀歲電影推薦：古天樂《臨時決鬥》、張繼聰助蔡卓妍戒賭、馬國明麻雀情緣 金馬影后鍾雪瑩《看我今天怎麼說》推優先場

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Text: wong lin lin rachel

　　今個蛇年，打工仔可以連續放五天農曆新年假期，除了拜年、聚餐之外，其中一個最好的節目，就是入戲院睇賀歲片，大笑一餐。今年的賀歲片以大堆頭演員演出夠晒熱鬧。至於有傳《破‧地獄》會在新年期間推出加長版本，實行破完票房紀錄再破傳統，百無禁忌，但電影公司暫時未有公布。

 

1.《祥賭必贏》

上映日期：2025年1月28日（年廿九）

 

 

　　由張繼聰、蔡卓妍、邱士縉（Stanley）、Kayan9896（吳家忻）、朱栢康、洪嘉豪等主演的《祥賭必贏》之外，還有胡楓、楊偉倫等人參演。故事以麻雀為題材，背景會是圍繞麻雀館發生的事。戲中飾演病態賭徒文菁的蔡卓妍，出場盡顯賭仔本色：「我要賭錢！無人阻到我！」之後她遇著真愛張繼聰，對方一心改變蔡卓妍戒賭。戲中還有搞笑擔當的朱栢康和邱士縉，其中一幕，朱栢康化身韓國Oppa講韓文。

 

2.《臨時決鬥》

上映日期：2025年1月28日（年廿九）

 

 

　　電影《九龍城寨之圍城》中，古天樂、胡子彤、張文傑、伍允龍將會在賀歲片《臨時決鬥》再次合作，兼且聯同梁詠琪、周秀娜、王丹妮等人主演，古天樂飾演曾經叱咤澳⾨泰拳界的傳奇拳王鍾磊，⽮志培訓職業拳⼿。即使拳館經營困難，他仍選擇努⼒堅持，貫徹其遇上強敵從不退縮的畢⽣理念。王丹妮飾演廣告界女強⼈林雪，意外發現男友Daniel（陳湛⽂ 飾）有外遇，情敵竟是澳⾨女拳王孫雅雲（周秀娜 飾），林雪好勝心強向情敵下戰書，然後向鍾磊拜師學拳，誓要在擂台上決⼀勝負。

 

3.《麻雀女王追男仔》

上映日期：2025年1月28日（年廿九）

 

 

　 有大量電視藝人演出的《麻雀女王追男仔》，令電影充滿濃烈的電視味。由高海寧、馬國明、林襄、蔡潔、許紹雄、陳家樂、陳靜（Dada）等主演，最驚喜有YouTube頻道《香城映畫》之中，最受歡迎女演員張錦霞（霞姐）演出。宣傳片內見到高海寧以麻雀女王身分亮相，與馬國明飾演的AI科學家組成冧爆CP，來一個「文化交流」！至於陳家樂飾演四屆影帝千紅哥！一句「So What！」充滿霸氣，而陳靜飾演負責片場指導親密戲的親密指導員，角色背景令人想入非非，二人以激咀打招呼！兩對CP外，李尚正亦週旋於兩大夢中情人：郭珮文和張錦霞，應該爆出不少笑話。

 

4.《哈哈哈新年喜戲》

上映日期：2025年2月6日（初九）

 

 

　　姜皓文監製兼主演，由太太殷寧負責編劇，夫妻檔上陣炮製的香港賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》，並非賀歲第一檔期，於2月6號才正式上映，為讓觀眾先睹為快，大年初一開始上映優先場。故事講述商界富豪段宇宸（姜皓文）在商業競爭中遭遇「暗影帝國」的陰謀被綁架。在危急時刻，星母廟主持人蘇花（宣萱 飾）和村民意外救出他，但他在逃跑中受重傷，失去了記憶。在蘇花和搞村民的幫助下，段宇宸開始追查身世。

 

5.《看我今天怎麼說》

上映日期：2025年2月20日

 

      台灣金馬獎影后鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》得獎，電影於2月尾才正式上映，但電影公司把握賀歲片檔期，安排了電影播映優先場，由1月25日起，觀眾已經有機會入場欣賞。這套電影由鍾雪瑩、游學修和吳祉昊主演，勵志故事內容講述三個聾人青年尋找自我：子信以手語作母語，以「聾」為榮；素恩植入了人工耳蝸，並艱辛學習口語，志在成為「正常人」；Alan則融合兩者的生存之道。

 

6.《唐探1900》

上映日期：2025年2月13日（初九）

 

 

　　內地懸疑喜劇《唐人街探案》電影系列，除了有王寶強、劉昊然主演，今次更加入周潤發助陣，還有海量紅星偶像友情演出。電影講述在1900年的美國舊金山唐人街，阿鬼與秦福，因一場兇殺案偶然結識，誤打誤撞組成「唐人街神探」，開啟一場笑鬧探案之旅的故事。電影還原1900年的舊金山，蒸氣火車、馬車追逐等大型場景，令電影更添話題性。

 

 

　　外語片方面，在柏靈頓系列的《柏靈頓秘魯大冒險》，現已經有優先場，大年初一正式上映。還有韓國電影，其中一套浪漫小品《聽說》，由紅炅、盧允瑞和金珉周主演；還有輕搞笑電影《童話睇硬了》，由崔始源、朴智炫和成東鎰主演。

 

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