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23/01/2025

八達通下星期起至2月底 大派888萬利是！日日都可以用App搶 每日最多$88！

#打工仔 #Pantry熱話 #好賞嘟 #利是 #八達通 #新年
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Text: Katty Wu

　　過年除了可以向親戚朋友、老闆同事逗利是之外，還可以開App搶利是！八達通由下星期一（1月27日）起，至2月28日，一連33日，大派總值$888萬利是！只要每日開八達通App玩小遊戲，就有機會搶到$2、$6、$8或$88的「利是」！

 

　　為了鼓勵市民於農曆年留港消費，八達通由1月27日起每日早上7時、11時及下午6時共3個時段派利是，每個日子、每個時段所派發的金額的數目都有不同，例如1月27日至2月2日的早上11時及下午6時派最多，各有2萬封$2利是及1,200封$88利是。每個時段的利是數量有限，將以先到先得形式提供，於每個時段按面額由大至小順序派發，一旦達到該時段的限額，該時段將不再提供利是。每位合資格參加者每天只可贏取一封利是，即是在推廣期間最多可贏取33）封利是，不論當天玩小遊戲的次數。

 

 

　　參加辦法很簡單，首先要下載／更新八達通App並登入，然後進入「好賞嘟」頁面，參加「好賞嘟」並將八達通連結至「好賞嘟」，到搶利是的時段，開始進入遊戲，玩完之後會即時知道搶不搶到利是。

 

　　成功「搶到」利是，並不等如你成功「得到」利是，要於兩日內（即是於搶到利是當天的00:00至翌日23:59之間）用已連結的八達通單次消費滿指定金額，才能真正得到利是。現金獎賞可於完成合資格交易後，最快3天內透過八達通App領取。

 

 

 

 

 

 

 

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