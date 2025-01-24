農曆新年天氣預報︱年廿九寒冷市區最低12度新界8度，濕度跌至25%！下周一轉冷、初二微雨

蛇年就到，大家都忙辦年貨及去花市，更加關心本周末及農曆新年假期的天氣，天文台預料一道冷鋒會在星期日日間橫過華南沿岸地區，隨後的強烈冬季季候風會在下週初為該區帶來寒冷及非常乾燥的天氣。下周一1 月27日市區低至11度，新界最低7度，年廿九（1 月28日）市區亦只有12度。年初一至初五天氣大致多雲，間中有微雨，氣溫介乎13度至21度，即睇香港九天天氣預報。

本港地區下午大致天晴及乾燥，吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。天文台預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會，在明日（1 月25日）繼續影響廣東沿岸，週末期間風勢頗大。

本周日北風增強轉冷

星期日北風逐漸增強，稍後顯著轉冷，氣溫介乎13 至20度，吹東風4至5級，漸轉北風5級，離岸間中6級，高地達7級。星期日大致多雲，有一兩陣微雨，日間部分時間天色明朗，大家晚上外出要多添衣。

周一市區最低11度 新界7度

天文台指隨後的強烈冬季季候風會在下週初為該區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而內陸地區早上嚴寒。1 月27日（年廿八）下周一返工返學的朋友要留意了，市區最低氣溫在11度，而新界地區如打鼓嶺只有7 度，石崗只有8 度，大埔、沙田及天水圍等降至9 度，早晚寒冷，漸轉天晴及非常乾燥，濕度低至35%。

1月27日年廿八自動分區天氣預報

年廿九市區最低12度濕度25 %！

好多市民年廿九行花市食及團年飯，究竟當日天氣如何？天文台指受偏東氣流影響，下週中後期雲量逐漸增多，天氣仍然清涼。1月28日年廿九大致天晴，早上寒冷，市區氣溫最低12度，日間非常乾燥，相對濕度最進一步新低，只有 25 %，當日吹北至東北風4級，初時離岸間中5級。1月28日年廿九打鼓嶺只有8 度，大埔及上水最低10 度，將軍澳、屯門及天水圍最低11度，大家仍要注意保暖！

1月28日年廿九自動分區天氣預報

年初一至初五天氣預報

年初一1 月29日︰早上新界仍然寒冷，市區氣溫介乎13 至 18度，濕度45-70%冇之前幾日咁乾燥，吹東至東北風4級，大致天晴。

1月29日年初一自動分區天氣預報

年初二1 月30日︰市區氣溫介乎15 至 19度，濕度50-75%，雖然天氣有咁涷，但轉為大致多雲，而且日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，如外出睇煙花及拜年最好準備雨具。

1月30日年初二自動分區天氣預報

年初三1 月31日︰市區氣溫介乎16 至 20度，濕度60-85%，吹東風4級，初時間中5級。大致多雲，有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。上水最高可達23度，最低14度，溫差有9 度之多，而天水圍、石最高亦有22度。

1月31日年初三自動分區天氣預報

年初四2 月1日︰市區氣溫介乎17 至 21度，濕度60-85%，東至東北風3至4級。短暫時間有陽光。深水灣、赤鱲角及愉景灣最高達22度，上水最高達25度，天水圍、石崗、沙田及將軍澳最高亦有23度。

2月1日年初四自動分區天氣預報

年初五2 月2日︰市區氣溫介乎16 至 20度，濕度55-85%，東至東北風4級。短暫時間有陽光。

2月2日年初五自動分區天氣預報