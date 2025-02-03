台灣女星徐熙媛大S突傳死訊 新年日本旅行染流感併發肺炎 終年48歲 妹妹代發文公布

台灣女藝人徐熙媛（大S）在農曆新年，與家人一起到日本旅行，不幸得了流感併發肺炎突然離世，終年48歲，並有傳已在當地火化。她的妹妹徐熙娣公布死訊，而大S最後一次出現於公開場合，是上月25日出席朋友舉行的晚宴，當晚打扮得明艷照人。

本月2日，Facebook內一個「日本旅人旅遊購物美食情報」專頁，發了一個帖文，沒開名爆料指一位台灣大明星過世，並指對方得了急病，將會日內火化。網民從提供的線索估計是徐熙媛大S，網民擔心不已，而台灣傳媒亦周圍找她的身邊人及經理人回應，但沒有人能證實事情，朋友見到訊息已讀不回，前夫汪小菲的微博突然轉黑色頭像照片。

直至今日（3日）早上，徐熙媛大S的妹妹徐熙娣小S，終於透過經理人證實家姐死訊：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

隨後，徐熙媛大S的母親，託王偉忠向公眾及傳媒轉達說話，全文如下：「大家好，我是王偉忠，身為徐家摯友，受徐媽媽之託，在此轉達她想說的幾句話。

首先，徐媽媽很感謝大家關心熙媛，在熙媛病逝之後，家人們都過度傷心，很抱歉無法接聽各界關心的電話、更無法一一說明過程，請大家見諒。

同時因為要帶熙媛回家，必須先在日本辦理許多繁複的手續，這幾天為了辦理這些文件，暫時還無法返回台灣，希望記者朋友們可以再多給我們多一點時間。

徐媽媽還想拜託各位記者朋友，是不是可以幫助熙媛完成她的心願。

熙媛一直以來最擔心的就是記者朋友的追拍，因為很危險，所以徐媽媽懇請各位，能否在家人們帶著熙媛回到台灣時，不要在機場內外追拍、也不要在路上追蹤跟隨，這是熙媛一輩子想要而不可得的願望，很希望能夠得到大家體諒。謝謝。」

網上流傳多張截圖，關於徐熙媛大S的離世內幕，有指她在1日早上離世，因患感冒，加上本身體虛弱已是患病，再引發更多情況。大S以往經歷不少疾病，曾心臟有二尖瓣脫垂、多次癲癇，2016年生兒子時，曾試過癲癇第二次發作，一度失去心跳和呼吸，並且曾試過兩次流產記錄。



徐熙媛大S最後一次在公眾活動出現，是上月25日，跟具俊曄一同出席「綜藝教父」王偉忠嫁長女王羚的歸寧家宴，當時她打扮明艷照人，狀態甚佳，與友人舉杯合照。

徐熙媛大S離世消息公布後，不少圈中藝人在社交平台發帖文悼念她。她的前度男友陳建州現任妻子范瑋琪，被問及此事泣不成聲未能回應，但在個人IG貼上黑色照片。陳建州與徐熙媛大S分手後，仍然保持好友關係，他回應說：「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她！」而跟徐熙媛合作主特做節目多年的吳宗憲，對拍檔離世十分悲傷：「和她共事多年，雖不算是深交，但覺得有緣同台多年，心裡面還是感覺非常難受，希望她一路好走放下凡塵俗事，於此無憂。」

台灣女星吳佩慈，原本在北海道旅行，得知老友徐熙媛大S與家人在東京過新年，於是前往東京打算見面開心旅行，不料反而是在醫院，陪伴老友走最後一程，心情陷入崩潰。她接受台灣傳媒訪問時，泣不成聲，送別人生最愛、最好的朋友，最後一程：「真的很心痛。」

不少香港藝人亦曾經跟徐熙媛大S合作，與她演出《保持通話》的古天樂，透過電影公司回應：「「好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！」至於劉德華亦深感婉惜：「願一路走好，親人節哀。」

17歲徐熙媛大S跟妹妹徐熙娣小S自組女團入行，曾跟言承旭、周渝民等人合演台灣偶像劇《流星花園》最為香港人認識。2010年認識內地飲食業商人汪小菲，兩個月內閃婚。婚後育有一子一女。不過這段婚姻只維持了11年，最後二人宣布離婚，之後二人共同撫養一對子女。她回復單身後，前度男友具俊曄突然主動重新聯絡徐熙媛大S，兩人在2022年復合，並於2月在韓國登記結婚，3月回台灣再登記註冊。可惜，幸福的日子不久，徐熙媛傳出死訊，令人婉惜。





