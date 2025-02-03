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03/02/2025

《破地獄》加長版上映日期揭曉！過年後啟動後期製作及電檢，清明節上畫帶來滿滿氣氛？

#打工仔 #清明節 #影視娛樂 #許冠文 #衛詩雅 #黃子華 #加長版 #4月 #陳茂賢 #破地獄 #朱柏康
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Text: wong lin lin rachel

　　香港電影《破‧地獄》由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演、陳茂賢執導，上映了85日，仍然大受歡迎，在農曆新年期間，打破傳統禁忌繼續播映，票房不斷上升。而一直有傳電影加長版會趁賀歲檔期推出，不過陳茂賢導演透露最新進展，電影開始做後期兼且準備往電檢，有望4月初上映。

 

 

　　《破‧地獄》自11月上映以來，票房破了不少紀錄，而且更打破農曆新年禁忌，於新年期間照常在戲院播映，而且繼續有觀眾入場支持，電影公司亦宣布《破‧地獄》港澳票房衝破1億6千萬。

 

 

　　連日來，電影都有舉行謝票活動，許冠文和即將結婚的衛詩雅，父女新年期間重逢，馬不停蹄去戲院答謝觀眾。通常遇到最多的一個問題，便是何時會推出加長版本？其實電影過了農曆新年將會進行後期製作。

 

 

　　陳茂賢接受傳媒訪問時透露，已正在趕工，過年後開始做電影加長版後期製作，之後再要送往有關部門進行電檢，由於電檢需時，約要花3星期左右，連同其他的工作程序，陳茂賢終於有一個日子公告：「應該都要等到4月初先、可能清明節時間上映。」若清明節真的能如期上映，想必倍添氣氛，到時大家要「留番拜山先講」。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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