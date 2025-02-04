大S病逝｜過億物業財產如何分配？台律師：大部分由前夫汪小菲主導！兒女若是中國籍，每人最多只得47.2萬！

大S徐熙媛於農曆與親友同遊日本期間，不幸因病離逝，享年48歲，消息震驚中港台。大家除了關心兩名小孩的撫養權之外，大S的財產分配亦成為焦點。據悉，大S理財有道，單是擁有的物業估計已過億，雖然大S已跟汪小菲離婚及再婚，但台灣有律師指汪小菲有極大的法律權利去管理使用大S的遺產！

台灣《自由時報》的消息指大S對投資房地產的眼光相當精準，鎖定核心地段的指標豪宅，包括「冠德遠見」、「國家藝術館」、「台北信義」等，都是位在信義計劃區內的豪宅。她與汪小菲結婚前，就購入「冠德遠見」9樓一個面積達177.24坪（約6,380呎）的單位，後來於2020年以2.19億新台幣（約4,700萬港幣）售出。而「國家藝術館」及「台北信義」兩間豪宅，粗略估市值高達6.5億新台幣（約1.54億港幣）。

台灣律師蘇家宏指出，如果大S沒有立遺囑，她所留下來的遺產，在法律上由配偶具俊曄與兩個小孩平均繼承，也就是每一個人繼承3分1大S的遺產。不過，大S的小孩未成年，雖然不影響取得遺產的權利，但是，遺產繼承是法律行為，相關權利的行使與主張，將由法定監護人主導，何人擔任大S小孩的監護人，將影響遺產的分配狀況。而且未來管理使用遺產時，孩子的監護人有極大的法律權利。

而由於大S小孩的親生父親汪小菲仍然在生，而法律上，父母之一方若不能行使權利時，由另一方行使（民法1089條）。即是原本大S是兩個小孩的監護人，在大S過世後，原則上就由生父汪小菲擔任監護人，不需要透過法律訴訟，汪小菲自然是小孩的監護人，那代表汪小菲有極大的法律權利去管理使用遺產。

心水清的朋友，可能即時會計算到，單是物業，兩位小孩可以承繼超過1億港幣的遺產。不過，原來有一個可能性，結果會差100倍！原來，兩岸人民關係條例第67條第1項：「被繼承人在臺灣地區之遺產，由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新臺幣二百萬元。」換句話說，如果兩個小孩是中國籍，他們最多只可以繼承400萬新台幣，即是約94萬多港幣！