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05/02/2025

周日渣打馬拉松天氣預報：市區最低11度、新界降至5度，濕度僅35%！周五轉冷，北風來襲，下周中期有雨

#打工仔 #強烈冬季季候風 #渣馬 #天氣 #渣打馬拉松 #天文台 #天氣預報 #寒冷
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Text: Eunice Chow Photo: 香港天文台、渣打馬拉松

　　雖然立春已過，但天文台預料今個星期五轉冷並吹強烈冬季季候風，而2 月9日星期日舉行渣打馬拉松的天氣，早上寒冷市區最低11度、新界跌至5 度！各位渣馬跑手注意保暖，而下週中期氣溫逐步回升，天氣較為潮濕。即睇9香港9 天天氣預報！

 

　　天文台指一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時一道雲帶正逐漸移向珠江口一帶。本港今晚大致多雲。吹和緩東至東北風，離岸風勢清勁。

 

 

周五轉冷 吹強烈冬季季候風

 

　　天文台表示未來一兩日大致多雲，早上持續清涼。受偏東氣流及廣闊雲帶影響，未來一兩日廣東沿岸有一兩陣微雨。一股強烈冬季季候風會在星期五抵達華南沿岸，星期五漸轉吹偏北風，稍後氣溫下降。

 

2月6日（四）自動分區天氣預報

 

　　2 月7日星期五大致多雲，有一兩陣微雨。日間部分時間天色明朗，介乎14 至19度，新界地區平均最低12度左右，稍後氣溫下降。

 

2月7日（五）自動分區天氣預報

 

 

周六寒冷新界最低7度

 

　　周末假期天氣又如何呢？周末期間該區早上寒冷，內陸地區嚴寒，華南漸轉天晴乾燥。2 月8日星期六大致多雲，早上寒冷，市區最低11度，吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。將軍澳、沙田、大埔、上水及天水圍最低只有9 度，打鼓嶺跌至7 度。下午部分時間有陽光及非常乾燥，濕度最低只有35%！

 

2月8日（六）自動分區天氣預報

 

周日渣馬 市區最低11度、新界5 度

 

　　2 月9日星期日是渣打馬拉松的大日子，一眾跑手最關心天氣，各位晨早出門的跑手記得注意保暖，天文台預報星期日早上寒冷，尤其居於新界地區的跑手，打鼓嶺降至最低5 度！大埔、沙田及天水圍最低8 度，西貢、將軍澳、屯門最低9 度，上水及石崗只有7 度。至於進行賽事的港島市區及青馬大橋一帶最低約9至10 度，無論是渣馬跑手或工作人員都要注意保暖，預計吹北風4至5級，稍後東至東北風4級。幸好當日大致天晴，有利進行戶外活動，日間非常乾燥，濕度介乎35%-70%。

 

2月9日（日）自動分區天氣預報

 

下周中期有雨

 

　　天文台預料下星期一溫度稍為上升，市區13至17度，部分時間有陽光，但早上仍相當清涼。另外，隨著季候風在下周初被偏東氣流取代，下週中期廣東沿岸氣溫逐步回升，天氣較為潮濕。2 月12日至2 月14日星期三至五會大致多雲，有一兩陣微雨，稍後沿岸有薄霧。

 

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