《九龍城寨之圍城》揚威日本 票房過億日元！著名遊戲製作人迷戀佈景 點名大讚劉俊謙演得有型

由古天樂、劉俊謙、林峯、張文傑、胡子彤、洪金寶等人主演的《九龍城寨之圍城》，早前在日本上畫，電影和演員也在當地揚威。有在日本被譽為是「遊戲之神」的小島秀夫，看過電影後分享觀後感，大讚這套電影出色，使電影在日本掀起熱潮，有不少戲迷為電影二次創作不同藝術作品。

香港電影《九龍城寨之圍城》，於今年1月開始在日本戲院播映，現時已經超過1億日元票房，更打破5年來於日本播映的港產片紀錄，成績理想。這戲甚至有不少當地名人盛讚，其中包括「遊戲之神」小島秀夫在社交平台出帖文讚賞。

小島秀夫在日本是神級遊戲製作人，同樣也是知名戲迷，他經常分享自己看電影後的觀後感，大家都相信小島秀夫的品味，大有「點石成金」之效，他讚過的電影都是佳品。日前，他在個人社交平台分享《九龍城寨之圍城》的觀後感，大力提意觀眾入場觀看。

在帖文中，小島秀夫盛讚不少演員，包括劉俊謙、洪金寶，以及林峯，小島秀夫寫道，「我喜歡它的地方太多了，說不完，但我只提一些真正觸動我心的部分，龍捲風經營理髮店，即使在黑暗的堡壘中，信一（劉俊謙 飾）也戴著太陽眼鏡，騎著電單車沿著狹窄的走廊飛馳。吃飯的場面也表現得很好（叉燒看起來很美味）。陳洛軍（林峯 飾）用在糖果店買的眼鏡形朱克力做了一個面具（那時候大家都這麼做）。洪金寶也出演了該劇。每個人都是重度吸煙者。」

似乎小島秀夫真的相當喜歡《九龍城寨之圍城》，相隔數天之後，他再出帖文，表示這戲在當地再次掀起香港電影熱潮，更盛讚這套電影是難以置信地好看，「體會到純粹的興奮！讓我振作起來了！這就是娛樂！無論是九龍城寨的佈景、谷垣先生的動作指導、個性鮮明的角色們、或是真漢子們的命運及友情，都太出色了！Terrance Lau（劉俊謙）實在是太有型了。作為自小看香港電影長大的一代，有種說不出的高興。歡迎回來！無論時代如何變遷，有些東西是不會變的。」相信多年來，日本人只會認識成龍、張國榮，而現在會多添一位生力軍劉俊謙了。

另外，小島秀夫的威力驚人，自從他公開讚賞完《九龍城寨之圍城》後，不少日本人都去欣賞這套電影，同時亦迷上這戲，引發不少藝術愛好者做二次創作，為電影設計了不少畫作。在各個插畫家的筆下，除了九龍城寨四子，其他角色也變得十分有型。電影公司其實一早計劃於2月尾在當地舉行見面會，到時將會令戲迷更瘋狂！