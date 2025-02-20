觀音借庫2025｜紅磡觀音廟2月23日最新開放時間及特別措施，羅雲龍分享吉時與注意事項

又到一年一度的觀音開庫大日子啦！今年正月廿六本港多間廟字提供觀音借庫服務，許多善信都會前往祈求新一年事事順利，財運亨通，而最受歡迎的紅磡觀音廟剛公佈最新開放時間及特別措施，善信必睇。另外，東華三院轄下四大廟宇亦舉行「觀音開庫」。想知今年觀音借庫吉時及注意事項，先睇玄學家羅雲龍師傅回答四大Q&A，為大家做足準備！

（圖片來源︰華人廟宇委員會網站）

今年正月廿六是一年度的觀音開庫的大日子，今年華人廟宇委員會其下12間廟字提供觀音借庫服務，供奉觀音的寺廟大開庫房，善信會上香向觀音「借錢」，祈望可以為來年增加收入，借得各種幸福和福氣，每年特別受創業人士及商人歡迎！

據知，「觀音開庫」一直持續至農曆廿六日（2月23日）傍晚/晚上，以華人廟宇委員會為例，善信進入紅磡觀音廟、銅鑼灣大坑蓮花宮及筲箕灣天后古廟宇時只限攜帶3支細香，每枝細香直徑不可大於0.8厘米，全長不可超過50厘米。紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮的點香區均設於廟外，所有參拜善信必須在廟外指定的點香區內點香。廟宇範圍內禁止燃點任何蠟燭及燃燒衣寶。由司祝售賣的借庫物品每份不多於60港元，不設找贖。

任何人士不得於輪候處擺放任何物件以取代親身輪候。另外，每間廟宇各有自家觀音借庫流程，記得跟隨相關的指示，誠心拜稟觀音大士。

紅磡觀音廟特別開放時間

2月22日（星期六）晚上11時 通宵開放至2月23日（星期日）晚上8時正

紅磡觀音廟將於2月22日提早於下午5時關廟

參與「紅磡觀音廟」借庫的善信需前往「佛光街遊樂場」輪候，並請依從在場警務人員的指示排隊（詳情請參閱下列地圖）。

觀音借庫期間，不設化寶，請善信自行帶走寶燭。

銅鑼灣大坑蓮花宮、筲箕灣天后古廟特別開放時間

2月22日（星期六） 晚上11時 通宵開放 至 2月23日（星期日）下午6時正

除以上3間廟宇外，委員會轄下的土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、茶果嶺天后廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟、筲箕灣譚公廟、黄泥涌北帝譚公廟及天后廟、灣仔玉虛宮(北帝廟)及香港仔天后古廟亦提供觀音借庫服務，善信可選擇到上述廟宇參神及借庫。



2025年提供觀音開庫服務的廟宇及開放時間

想知今年觀音借庫吉時及注意事項，先睇玄學家羅雲龍師傅回答的四大Q&A做足準備！

玄學家羅雲龍師傅（FB@羅雲龍玄學工作室）

Q1 今年觀音借庫幾點係吉時？

今年觀音借庫其實可以考慮幾個時間，都係好勁。第一個時間係子時，即2月22日晚上11點至凌晨1時，依個時間係好。第二個時間就係2月23日午時：上午11點至下午1時，以上兩個時間容易通往旺氣。另外，就係末時，即2月23日下午1時至3時，係貴登天門時，容易透過神靈及貴人得到幫忙，相當之好。

（圖片來源︰華人廟宇委員會網站）

Q2 有咩禁忌？宜著咩顏色衫？

至於衣著禁忌，大家不宜穿短褲及拖鞋，女士切忌穿低胸及短裙，其實一般衣著莊重就可以，其次衣著鮮艷會好啲。其實拜觀音最緊要誠心，誠心則靈，我哋要誠心向觀音祈求，亦可以帶同鮮花和水果拜祭。

（圖片來源︰華人廟宇委員會網站）

Q3 借庫係咪愈借得多愈好？

觀音借庫唔一定越借得多越好，好多時話借到幾億，銀碼數字好犀利咁，但其實唔緊要，借得到嚟嘅最緊要誠心去祈求，無論個結果如何，都係好事。拜得神多，自有神庇佑。最緊要借庫借完，你一定應承觀音娘娘你會去行善，當你祈求相關的事情應驗，記住要還神！最緊要每一次去祈求都要還神，有求有還，再求都會靈驗。

（圖片來源︰華人廟宇委員會網站）

Q4 觀音借庫要借三年？

坊間有說觀音借庫要連續借三年，的確有這個說法，其實冇一個特別的規定，不過我哋俗成的慣例：一借借三年，最緊要最緊要誠心則靈，求完神還神最緊要。

（圖片來源︰華人廟宇委員會網站）

（圖片來源︰華人廟宇委員會網站）

網上代客借庫服務

如果當日未能親身前往的朋友，即日起華人廟宇委員會指定廟宇提供預約代客借庫服務，可以經WhatsApp向廟宇預約，好方便。成功借庫者可於「觀音開庫」後即2月24日起到相關廟宇領取「借庫」物品。網上代客借庫服務適用於深水埗天后廟、茶果嶺天后廟、紅磡觀音廟、土瓜灣天后古廟及深水埗三太子及北帝廟。

若要向觀音借庫，宜連續借庫和還庫至少3年，無論借款金額大小，都應該在農曆年底之前按照承諾的日期還庫。

（圖片來源︰華人廟宇委員會網站）

（圖片來源︰華人廟宇委員會網站）

東華三院轄下 四大廟宇「觀音開庫」

根據東華三院廟宇及祭祀服務網站，「觀音開庫」可以追溯至明末清初時，當時廣東南面的民眾會在正月廿六日舉辦「生菜會」，寓意生生猛猛、有財氣，碰巧正月廿六日是白衣觀音誕，所以在「生菜會」時，民眾亦會拜觀音祈求健康財運，自此演變成「觀音借庫」。

上環列聖宮（圖片來源︰東華三院廟宇及祭祀服務網站）

油麻地社壇（圖片來源︰東華三院廟宇及祭祀服務網站）

東華三院轄下廟宇2025年度公眾「觀音開庫」活動，包括上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮同埋油麻地社壇，大家可於上環列聖宮、旺角水月宮及油麻地社壇2 月22日晚上11時起入廟，慈雲山觀音佛堂於2月23日早上8時開放。因應環境保護考慮，請勿於觀音開庫活動時段內自攜香燭祭品進入以上4間廟宇，如需香燭祭品請於各廟宇內選購。

旺角水月宮（圖片來源︰東華三院廟宇及祭祀服務網站）

上述4間廟宇今年亦會繼續舉辦網上「觀音開庫」活動，善信毋須出門，都可以準時農曆正月廿六「觀音開庫」正日借庫，網上「觀音開庫」服務將繼續採取全自助網上模式，方便又互動。

善信只需在乙巳年正月初一（2025年1月29日）上午9時至正月廿五（2025年2月22日）正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站https://temples.tungwahcsd.org，免費登記成為會員，並登入網站，揀選「登記廟宇服務」，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫服務。

東華三院列聖宮借庫物品包括：元寶、蠟燭、壽金、觀音衣長壽香兩筒、雪梨香壹筒、開庫發財包(髮菜、百合、花生)、接財開運花影(款式以隨機方式分配)、豐衣足食卡、庫銀利巿正財1封，橫財1封(由一千八佰萬至八億八千萬)。各項衣寶及香燭會於借庫當日敬神誥天，善信無須領取。

已登記借庫服務之善信，可以於乙巳年正月廿六子時（2025年2月22日）晚上11時起於東華三院廟宇及祭祀服務網站進行網上「摸庫」，並即時得知「摸庫」結果。是次網上「摸庫」全程可由善信親自進行，故此屆時東華三院並不會進行任何網上直播。如需於「觀音開庫」前進行還庫，善信亦可於網上登記，由本院代為進行。

善信可選擇於乙巳年二月初一（2025年2月28日）至二月廿九（2025年3月28日）期間於開放時間內親自到所選廟宇憑確認電郵領取福物，或選擇以平郵方式寄送（因應福物涉及宗教物品或食品，受不同地區的海關因素影響，故此福物寄送只限香港本地，敬請留意）。如選擇郵寄，福物將會由乙巳年二月初一（2025年2月28日）起按登記先後次序寄出。各廟設有不同服務登記上限，敬請留意。

東華三院轄下廟宇2025年度公眾「觀音開庫」活動 及網上「觀音開庫」活動安排