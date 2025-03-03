滙豐160週年有獎遊戲！分享回憶 贏總值$160,000「獎賞錢」或珍藏版八達通！

滙豐今年慶祝160週年，由即日起至3月12日將會推出有獎遊戲，只需於IG分享及記錄一件有關滙豐銀行的舊物和小故事，就有機會贏總值$160,000「獎賞錢」或珍藏版八達通！

滙豐徵集全港市民分享與滙豐的回憶，只要你是18歲或以上持有香港身份證之香港居民，已經設立IG用戶、讚好並成為滙豐香港IG專頁粉絲，就可以個人身份參加活動。

參加方法很簡單，由即日起至3月12日，於IG個人賬戶以IG Story形式上載相片或短片，分享及記錄一件有關滙豐銀行的舊物和小故事，並且標記「@hsbc_hk」和三位朋友，以及在滙豐IG專頁「hsbc_hk」的遊戲帖文上留言「160年，期待更多精彩故事」，就可以自動參加抽獎活動。記得將個人IG賬戶設定為公開！

共有10位幸運兒可以瓜分總值$160,000「獎賞錢」，每人可獲得$16,000「獎賞錢」；另有100名得獎者將可獲得滙豐160週年限量八達通。得獎結果將於3月26日透過滙豐IG專頁於遊戲帖文留言上公布。

滙豐160週年有獎遊戲

滙豐IG專頁遊戲帖文：按此

為慶祝成立160週年，滙豐特意在中環總行大廈的地面廣場設置「滙豐香港盛演世界160年」主題裝飾，3個「打卡位」包括：1）面向皇后大道中的拱形霓虹燈「時光隧道」、2）帶大家穿梭滙豐160年歷史的大型「連動機關」，以及3）登上三樓分行大堂的扶手電梯旁邊的「巨型生日蛋糕裝置」，裝置底層更設有大屏幕展示員工分享的滙豐故事及祝福字句，突顯滙豐與香港的連繫；市民由即日起至3月28日期間去參觀。

「連動機關」是一台由多件精細機械裝置組合而成的魯布·戈德堡機械（Rube Goldberg Machine）。參觀者只需投入一個「香港壹圓」硬幣，便會啟動全程運行時間約160秒的機械裝置。裝置內的小圓球由80年代滙豐推出全港第一台自動櫃員機（當時稱易通財）開始，引領大家從滙豐創辦人湯馬士·修打蘭爵士（Thomas Sutherland) 的書枱，隨著時間軌跡，穿過兩尊極具標誌性且富歷史意義的銅獅史提芬（Stephen）與施迪（Stitt），探索滙豐過百年的里程碑，當中包括六角形標誌的誕生、鈔票設計的演變、銀行從人手操作步向電子化服務的蛻變等關鍵時刻。