諾如病毒｜本地急性腸胃炎個案持續上升 群組感染達87宗！醫生：酒精未能有效殺死諾如病毒！提醒切勿在廁所玩手機

鑑於日本由上月起錄得多宗因為進食受污染食物而感染諾如病毒的個案，兩日前（3月8日）衞生防護中心總監徐樂堅醫生提醒市民，外遊時應時刻注意個人、環境及食物衞生。除了在外地要提高警覺，在香港亦要小心。今日（3月10日）衞生防護中心傳染病處主任歐家榮於電台節目表示，自去年12起，本港急性腸胃炎個案持續上升，主要涉及諾如病毒，近3個月錄得87宗學校及院舍爆發，共影響近千人！

歐家榮指出，流行病學調查發現院舍爆發與職員無妥善處理嘔吐物有關，例如不正確使用漂白水消毒清潔，亦有些情況可能是學生、職員或院友在外面進食或接觸受污染東西，感染後在院舍及學校持續傳播，造成爆發。他表示如患者在空氣不流通的密閉空間嘔肚，會產生帶病毒的噴沫，周圍亦有機會受感染。患者的排泄物亦會帶病毒，如果患者清潔雙手做得不好，也會污染周遭環境。

酒精不能有效殺死諾如病毒，所以必須使用梘液洗手。（圖片來源：photoAC）

徐樂堅醫生提醒市民：「由於酒精未能有效殺死諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。」日本亦有醫生指很多人有習慣在廁所玩手機，但其實廁所是最容易被污染的地方，所以應盡量避免。

日本醫生提市民如想預防諾如病毒，應盡量避免在廁所玩手機。（圖片來源：TBS News截圖）

諾如病毒傳播方法

諾如病毒有高度傳染性，受影響人士即使接觸少量諾如病毒，亦有機會受感染。病毒可透過進食受污染的食物、接觸受感染人士的嘔吐物或排泄物，及接觸受污染的物件等不同途徑傳播。

諾如病毒症狀

包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在一至三天內有所改善。

諾如病毒症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。（圖片來源：photoAC）

衞生防護中心提醒市民要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

● 避免進食生的海產

● 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔

● 如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉

● 光顧可靠及有牌照的食肆

● 食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物

● 火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食

● 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物

● 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物

● 不要光顧無牌食物檔

● 飲用經煮沸的水

● 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用

● 進食前及如廁後要洗手