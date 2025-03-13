天文台︰下周天氣轉冷跌至12度，清涼乾燥！本周六溫暖有雨，周日北風增強

今日天氣真係好熱，市區氣溫上升至29度！當你以為要換季時，請等等，因為星期六晚上至星期日將北風增強，下星期一最低氣溫最低只有14度，切必掉以輕心著涼。不過，好在下周將天氣乾燥，告別本周濕度達100%的日子，即睇香港九天天氣預報。

（圖片來源︰香港天文台）

周五長洲相對濕度100% 、將軍澳99% ！

天文台指受潮濕的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸能見度頗低。明日（3 月14日）仍然潮濕，早晚能見度頗低，溫度約21至24度，大致多雲吹和緩東風，有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗。值得留意是，明天（3 月14日）的相對濕度平均80-95%，長洲達100%相對濕度，將軍澳亦有99% ！

3 月14日（五）分區天氣預報-相對濕度（圖片來源︰香港天文台）

星期六（3 月15日）日間溫暖，介乎19至25度之間，但留意有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚能見度較低。天文台預料一道冷鋒會在星期六晚間橫過沿岸地區並為該區帶來幾陣驟雨，而內陸地區會有雷暴。星期六晚上至星期日北風增強，氣溫逐步下降。受隨後的東北季候風持續影響，星期日沿岸地區天氣轉涼。

（圖片來源︰香港天文台）

（圖片來源︰香港天文台）

3 月15日（六）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

3 月16日（日）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

下星期一最低12度

下星期一（3 月17日）大家返工或返學時記得穿外套，天文台預計吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥。早上相當清涼。打鼓嶺最低12度，而大圍、將軍澳、西貢、上水、錦田及天水圍等地區最低最13度，市區亦跌至14度！

3 月17日（一）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

天文台指下週初至中期天色逐漸好轉，天氣乾燥，早晚清涼，吹東至東北風4級。

3 月18日（二）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）

3 月19日（三）分區天氣預報-最高及最低溫度（圖片來源︰香港天文台）