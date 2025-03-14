食安中心呼籲市民：不要食用兩款可能含霉菌的樽裝果醬及塗抹醬產品

食物環境衞生署食物安全中心昨日（3月13日）發出公告，呼籲市民不要食用兩款源自法國的樽裝果醬及塗抹醬產品，因為有關產品可能含霉菌。兩款產品均來自人氣品牌Bonne Maman，香港不少超市都有出售，大家如果家中有這兩款產品，應該盡快檢查，如果是受影響的批次，應立即停食用！

產品資料如下：

產品名稱：Chestnut Cream

品牌：Bonne Maman

來源地：法國

重量：225克

此日期前最佳：2026年6月30日

編碼：45108082

進口商：Getz Bros. & Co.（Hong Kong）Limited

Bonne Maman Chestnut Cream（參考圖片）（圖片來源：IG@bonnemaman_hk）

產品名稱：Fig Jam

品牌：Bonne Maman

來源地：法國

重量：225克

此日期前最佳：2026年5月31日

編碼：45119668

進口商：Getz Bros. & Co.（Hong Kong）Limited

Bonne Maman Fig Jam（參考圖片）（圖片來源：IG@bonnemaman_hk）

食安中心發言人說：「中心得悉日本厚生勞動省和澳門食品安全廳的通告，指上述產品可能含霉菌，正進行回收。中心已確定上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。」

該進口商已按食安中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商熱線3126 2303。

發言人說，市民應停止食用受影響產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售有關產品。