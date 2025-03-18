消委會測試14款雙人床褥︰IKEA $2,499性價比高！長者選擇床褥的三大要點

人一生有差不多三分一時間睡眠，一張好的床褥非常重要，能有效減輕脊椎和身體的壓力。最近消委會測試14款常見品牌的雙人床褥，全面檢測其承托力、舒適度及耐用性。結果發現，大部分樣本在仰臥測試都能提供良好的承托，惟於側臥測試表現遜色。其中$2,499「宜家家居」雙人床褥性價比高，另外教你選購貼士以及長者揀床褥三大要點詳情！

消委會是次共測試14款雙人床褥，當中5款為袋裝彈簧，售價由$2,499至$8,960，6款為連鎖彈簧，包括邦內爾彈簧及不鎖口彈簧，售價由$2,299至$9,328，以及3款泡膠床褥，售價由$2,655至6,299。

14個樣本均於本港購買，然後再送往歐洲進行測試。

袋裝彈簧床褥、連鎖彈簧床褥或泡膠床褥邊款舒服啲？的確，每人對舒適的定義及要求不一，但以下數據提供另一角度參考。消委會根據量得的數據，（#14）海馬牌我們的床褥（OUR）OUR Mattress款泡膠床褥被評為「非常硬」（very hard），6款（#1、#5、#7、#9至#11）為「硬」（hard），其餘7款（#2至#4、#6、#8、#12及#13）則為「中等」（medium）。

袋裝彈簧床褥︰IKEA $2,499性價比高

「歐化寶」（#1）、「舒達」（#2）、「宜家家居」（#3）、「無印良品」（#4）及「蓆夢思」（#5）整體評分高，各項目都表現不俗。彈簧床褥在仰臥測試中，8款彈簧床褥樣本對男女模型都能提供良好的承托，於仰臥時脊椎能保持其自然弧度，獲4至5點評分。整體而言，袋裝彈簧樣本的仰臥承托表現較連鎖彈簧的佳，但於側臥測試表現遜色。

（#3）宜家家居IKEA VESTERÖY雙人獨立袋裝彈簧床褥 特級承托 $2,499，是彈簧床褥袋裝彈簧組別中最便宜，與總評分4分的（#2）舒達Serta Omaha（$8,960）看齊，但IKEA產品價錢平一大截，CP值高！

（#3）宜家家居IKEA VESTERÖY雙人獨立袋裝彈簧床褥 特級承托 $2,499，獲消委會總評最高分4分

（#1）歐化寶Magic 三段式獨立袋裝 彈簧護脊床褥 $5,936，獲消委會總評最高分4分

（#4）無印良品MUJI高密度袋裝彈簧床褥 $4,280，整體表現不俗，獲消委會總評最高分4分，但未有提供保養。

連鎖彈簧床褥︰EMMAS總評最高

連鎖彈簧床褥組別中「EMMAS」（#6）獲消委會總評最高分4分，為同組樣本中最高，壓力分布平均為用者提供較舒適的承托，獲4點評分，而且穩定程度高。樣本在兩點受壓下，中間部分的物料下陷程度較少，對腰部有較佳的承托，點彈性表現較佳。但產品於透濕程度則相對較低，只獲3點評分。

（#6）EMMAS Adelaide $4,196總評分為同組樣本中最高，壓力分布平均，穩定程度高。

連鎖彈簧床褥︰喜居樂、絲漣床褥壓力分布較不平均

理想的床褥應能貼合身體的線條，平均地承托身體每一部位的重量。袋裝彈簧樣本中，「蓆夢思」（#5）的壓力分布表現較佳，整體獲3.5點評分。連鎖彈簧樣本「雅蘭」（#8）及「金美夢」（#10）的壓力分布亦不俗。「喜居樂」（#7）於模型身上壓力點量得的峰值壓力較高，「絲漣」（#11）則壓力分布較不平均，2款均只得2.5點評分。

泡膠床褥︰SINOMAX表現佳

泡膠床褥方面，「SINOMAX」（#12）整體評分高，在仰臥及側臥皆能提供良好的承托。而「SKYLER」（#13）的壓力分布表現不俗，整體有3.5點評分。「海馬牌」（#14）於模型身上壓力點量得的峰值壓力較高，壓力亦較集中於臀部位置，久睡或會引致不適，只得2點評分。

（#12）SINOMAX銀離子 ENPOWER® CUBE床褥$6,299，仰臥時承托表現佳獲4.5點評分，側臥時，脊椎與床褥表面大致保持平行。

「 海 馬 牌」泡 膠 床 褥（#14）的點彈力低，代表承托腰部的表現較差，只獲1.5點評分。但於透濕表現評分，「海馬牌」（#14）較佳，同時消委會建議避免影響睡眠時的舒適感，最好把床褥的外層膠膜撕掉，否則影響床褥的透濕效能，無法排出多餘濕氣。

#12 SINOMAX銀離子 ENPOWER® CUBE床褥SILVER ION ENPOWER® CUBE Mattress $6.299

#13 SKYLER ELITE Mattress $5,460

#14 海馬牌SEA HORSE我們的床褥(OUR) OUR Mattress $2,655

喜居樂穩定度較低或影響枕邊人

如果伴侶睡覺在床褥上移動，床褥會產生過多震動，表示床褥的緩衝效能不足，可能會影響用者的睡眠質素；相反，若床褥震動過少，或代表其回彈力不足，讓翻身或移動變得困難。袋裝彈簧樣本中以「蓆夢思」（#5）的穩定性最高，樣本的震動次數適中，而於雙人模式測試時，抗干擾能力高，床褥物料能有效吸震，表現優異，獲5點評分。

（#5）蓆夢思SIMMONS Goodnight Ayr $8,260穩定性最高，床褥物料能有效吸震，表現優異，獲5點評分。

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