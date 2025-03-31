日本政府今日公開「南海海槽地震」最新評估：最高死亡人數29.8萬！高知縣海嘯達34米 全國最高

關於未來30年會有80%發生的「南海海槽地震」，日本政府於今日（3月31日）發布了最新的評估，最大震度達黎克特制9級，有東京都及另外12個縣的海嘯會超過10米，最高死亡人數為29.8萬！

若發生「南海海槽地震」，預計有10個縣的震度達黎克特制地震8-9級，包括靜岡及宮崎。（圖片來源：NHK NEWS）

日本政府上一次對「南海海槽地震」的評估已經是13年前（311「東日本大震災」後），當時估計最多會有32.3萬人死亡，今次預測少了3萬多，主要原因是住宅的耐震度加強，推計因建築物倒塌而死亡的人數減少。全國住宅的耐震度全國平均是87%，東京都達92%，但和歌山縣及德島縣分別只得83%及81.9%。但值得留意的是，1米以上海嘯到達時間，最惡劣的情況，和歌山的白濱町及すさみ（Susami）町，地震後3分鐘就抵達，而近畿及德島約40個市及町，1米以上海嘯都會很快到達。

和歌山、近畿及德島的住宅耐震度。（圖片來源：MBS NEWS）

和歌山於「南海海槽地震」發生後的海嘯CG圖。（圖片來源：MBS NEWS）

德島於「南海海槽地震」發生後的海嘯CG圖。（圖片來源：MBS NEWS）

預計最高死亡人數29.8萬當中，因為海嘯而死的高達21.5萬人！全國47個都道府縣，估計有25個出現3米以上高的海嘯，其中13個高達10以上，高知縣及靜岡縣部分地區更超過30米！（給大家參考：「311」時海嘯最高為40.1米）東京都中心地區及沖繩的那霸約3米，大阪及名古屋市中心約有5米。

全國估計有25個都道府縣出現3米以上高的海嘯。（圖片來源：NHK NEWS）

大家比較熟悉的旅遊區靜岡縣伊豆下田市及三重縣志摩市，估計最高海嘯達31米及26米。（圖片來源：NHK NEWS）

四國高知縣的黑潮町及土佐清水市，估計最高海嘯達34米。（圖片來源：NHK NEWS）

公布這個數字的原因，當然不是想「恐嚇」大家別去日本玩，而是日本政府希望大家更加關注海嘯避難及增強住宅耐震度的重要性，目標是10年內，預計死者數目減少8成。