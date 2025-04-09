電車5月12日起加價！成人加10% 長者加幅最多

行政長官會同行政會議昨日（4月8日）同意香港電車公司修訂車費，新車費於2025年5月12日起生效，當中以長者車費加幅最大，超過15%！

香港的電車收費便宜，成人只是3蚊，就可以由堅尼地城坐到筲箕灣，無論是香港人或遊客都愛坐。不過，下個月起，叮叮終於加價了，加幅6.7-15.4%！不過其實成人車費都只是由$3加至$3.3，仍然抵坐！小童（3-11歲）由$1.5加至$1.6，長者加最多，由$1.3加至$1.5。至於月票的價錢則維持不變，仍然是$260。

電車上一次調整車費是2022年7月，政府發言人說：「電車公司多年來一直提供零排放及票價相宜的服務，廣受市民和旅客歡迎。政府會繼續鼓勵和協助電車公司在傳承電車歷史價值的同時，進一步開拓不同的收入來源，特別是配合『無處不旅遊』的理念，更好地把握旅遊業最新發展所帶來的新機遇。考慮到所有相關因素，包括電車公司當前的財政狀況及未來的財政預測，政府認為有需要調整電車票價以維持其穩健營運，而電車公司的建議加幅亦為可接受水平，加價後，電車仍為行走港島北岸最相宜的交通工具。」