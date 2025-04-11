曼聯相隔12年再訪港 球迷恐「美斯事件」再發生！主辨單位：合約條款要求球會「不可以不派全隊」

「紅魔鬼」曼聯將於5月30日在香港大球場友賽港足，雖然香港有不少曼聯球迷，但大家都擔心「美斯事件」會重演。早前主辦單位國際文娛管理有限公司（Pro Events）於記者會公布賽事詳情的時候，主席金偉明透露合約上有條文保證球星出場的時間和人數，而他在一個電台節目訪問中，表示合約有要求球會「不可以不派全隊」！

金偉明在電台節目表示，因為去年美斯缺陣國際邁阿密訪港的表演賽之後，這次曼聯來港，合約條款會寫得更仔細，本來打算列名球員名單及數目，但最終方案有更改。雖然因為商業理由不能公開合約細節，但指目前合約條款要求球會「不可以不派全隊」。

主辦單位國際文娛管理有限公司金偉明（左二）與中國香港足總主席霍啟山早前出席記者會公布賽事詳情。（圖片來源：Facebook@ProEvents）

香港球迷擔心，6月初有國際賽，曼聯陣中有十多名國腳，到時缺席香港的友賽，但曼聯巡迴賽及友誼賽總監基斯杜化高文，在出席記者會時表示通常他們於6月才讓球員返回國家隊，所以香港球迷會見到曼聯的球星，包括隊長般奴費南迪斯、卡斯米路、阿歷真度加拿祖和阿密特迪亞路。

金偉明指曼聯將於5月29日抵港，晚上有閉門操練，30日比賽，翌日離港，現正安排球隊訪港期間參與宣傳香港的活動，包括划龍舟等。