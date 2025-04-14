醫管局18間普通科門診復活節服務安排 九龍新界4間中醫診所提供有限度服務

為應對市民在復活節假期的求診需要及減輕急症室的服務壓力，醫管局會由今日（4月14日）起啓動服務需求高峰期特別措施。復活節假期期間（4月18日至21日）將有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

港九新界共有18間普通科門診診所於復活節假期期間提供服務，4月18及21日的服務時間為上午9時至下午1時及下午2時至5時，4月19及20日的服務時間為上午9時至下午1時（下午休息），留意當中有4間只於4月20及21日提供服務。

18區中醫診所亦會於復活節假期前後加強服務，當中4間會於假期期間提供服務。求診人士可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式（適用於曾登記使用18區中醫診所服務的求診人士）預約服務。

另外，為方便病情穩定的病人彈性選擇其他就診安排，醫管局亦會由4月14日起再次推行急症室特別退款安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費。「HA Go」會員亦可透過醫管局流動應用程式「HA Go」提交申請。有關安排只適用於未接受醫生診症的病人，並須在登記後24小時內提出申請，合資格的申請者將會在大約一個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。