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23/04/2025

曾預測緬甸地震 泰國預言家Mor Plai：日本7、８月的災害如果傷亡「人數不夠」，年尾或會發生多一次！

#打工仔 #Pantry熱話 #Mor Plai #預言家 #日本地震 #地震預言 #胡慧冲 #火山爆發 #潘紹聰
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Text: Katty Wu

　　上月底緬甸發生7.7級大地震，更波及鄰近的泰國，令曼谷一幢興建中的大廈倒塌，造成多人死亡及失蹤。有網民早前發現，早於去年，泰國預言家Mor Plai已經預測緬甸今年3至4月會有地震，更會影響到曼谷，準確度令人震驚！除了在泰國當地爆紅，同時亦引起不少港人的關注，「鬼王」潘紹聰更親身遠赴泰國跟她做訪問，請她預測香港人最擔心的「日本7月大地震」會不會發生！

 

Mor Plai（右二）在自己的豪宅接受潘紹聰跟胡慧冲訪問。（圖片來源：YouTube《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

 

　　這次潘紹聰是透過「泰國通」胡慧冲穿針引線搭路去訪問Mor Plai，因為胡慧冲曾於緬甸地震後拜訪過她。潘紹聰問Mor Plai有沒有看過《我所看見的未來》，這本書的作者曾經預言過7月5日日本將會有大災禍。Mor Plai表示沒有，但她「看到」7、8月日本及印尼之間的一個海底火山會爆！胡慧冲即問：是不是富士山？Mor Plai指她不確定，但沒有「看到」火山爆發及很多火山灰噴出來的畫面。

 

潘紹聰問Mor Plai，日本會不會如《我所看見的未來》書中所說，7月5日有大災禍。（圖片來源：YouTube《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

 

　　他們再問Mor Plai，7、8月日本所發生的災禍，會不會像「311」東日本大震災那麼嚴重？Mor Plai指不會似「311」般嚴重，因為她覺得日本在防災方面做得很好，所以傷亡不會很嚴重。不過，她亦指出，每一次發生「大事」，都會有一個「數字」，譬如有人死。例如這次日本，如果大家知道7、8月「有事」就不去旅行，那個「數字」自然會減少，所以年尾會再發生多一次（應該是指要「填數」），而發生的地點，都是日本及印尼之間。

 

Mor Plai當時就在家中做訪問，突然腦內飄過「緬甸會有地震」，便說了出來，其實都不太記得自己有預測過。（圖片來源：YouTube《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

 

　　香港人或者會擔心，香港就是位於日本及印尼之間，會不會有地震呢？Mor Plai表示可能會震，但不會有大廈倒塌，大家毋須過分擔心。另外，Mor Plai指泰國全國5月都會有水災，但不會有人命傷亡。

 

Mor Plai於泰國完成博士學位，曾經幫人睇八字及睇相，又有做生意。（圖片來源：YouTube《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

 

Mor Plai（右二）經常接受泰國電視台訪問，成功預測到緬甸地震之後，更成為網絡紅人。（圖片來源：YouTube《恐怖在線返去舊事嗰度》截圖）

 

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