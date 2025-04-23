本周天文台天氣預報：炎熱至33度，周五雷暴來襲，周六稍涼最低20度

這兩天戶外工作及放lunch 時，最感受到炎熱的天氣，本星期最高可達33度！不過天文台預計稍後有幾陣驟雨，星期五至星期六初時天氣不穩定，星期五晚上轉吹東風，週末期間風勢較大，天氣稍涼，市區最低23度，新界地區更低至20 度，大家周末假期外出玩樂要注意天氣了！

天文台指，一股偏南氣流會在明日（4 月23日）繼續為華南沿岸帶來炎熱的天氣。一道低壓槽會在未來一兩日影響華南並逐漸靠近沿岸地區，該區驟雨增多及有雷暴，部分地區雨勢頗大。

4 月24日（四）市區氣溫介乎26至 30 °C，濕度65-95%，吹南風3級，預計大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨。上水最高達33度，天水圍、赤鱲角最高達32度，將軍澳及石崗亦可達31度！

4 月24日（四）分區天氣預報

留意，4 月25日（星期五）多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，顯著降雨概率為高，濕度可達95%，大家外出要帶備雨具。同時，星期五氣溫稍降至市區24 至27 度左右，星期五晚上轉吹東風，新界地區普通比市區稍涼，天水圍、將軍澳、西貢、沙田、大埔等最低只有22度。

4 月25日（五）分區天氣預報

星期六天氣又如何呢？天文台預計一股清勁至強風程度的偏東氣流會在週末期間影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。預料偏東氣流會在下週初緩和，廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

4 月26日（星期六）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴，市區氣溫約23 至26度。打鼓巔最低20度，上水、大埔、沙田、天水圍及將軍澳一帶最低21度，大家切勿掉以輕心注意天氣！

4 月26日（六）分區天氣預報

4月27日（日）天氣好轉，預計大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間天色明朗。東風3至4級，初時離岸及高地5級。市區氣溫24 至 27 °C，而天水圍日夜溫差大最高升至31度，最低22度有9 度之差。上水最高30度，屯門、石崗最高可29度。

而下星期一4 月28日返工的日子，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，市區氣溫25 至29 °C，大家應該又要迎接炎熱天氣了！

4 月27日（日）分區天氣預報

4 月28日（一）分區天氣預報