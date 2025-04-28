WeChat Pay HK 新增港鐵同行碼：一部手機支援三人乘搭，使用方法與三大常見問題解答

為了方便小朋友及長者使用電子支付搭港鐵，WeChat Pay HK及微信支付聯同港鐵推出全新「同行碼」功能！一部手機可以支援最多三人掃碼過閘，便利家庭出行，同時大大減省購買車票時間及程序，多人出行更輕鬆。即睇三大常見問題及圖解使用方法。

WeChat Pay HK (港幣錢包) 及微信支付 (人民幣錢包) 聯同港鐵公司（港鐵）推出全新「同行碼」功能，打造出行新體驗！用戶開通同行碼後乘搭港鐵，即可為最多兩名同行者掃碼過閘，方便同行小朋友或長者乘車。

一個QR code最多三人搭港鐵

如果有跟小朋友同行出門的朋友，應該都有出入閘「卡關」的麻煩經驗。即日起，在 WeChat/微信「搭車碼」小程序頁面內開通「同行碼」後，即可自動生成最多兩名同行者的港鐵同行碼，掃碼在閘機出入，讓一家大小出行更加暢行無阻。大家以WeChat Pay HK搭車碼乘車，除可綁定扣款無需現金，先乘後付無需增值的服務外，更可一部手機多人乘車。

1 如何開通WeChat Pay HK「搭車碼」內的「同行碼」功能？

1 先開啟WeChat Pay HK「搭車碼」頁面，點擊左下角的「同行碼」

2 點撃「確定開通」，使用WeChat Pay HK開通同行碼的主用戶須提前進行身份認證



3 開通成功後自動生成同行碼，供掃碼出入閘機之用

2 邊個鐵路站適用？

「搭車碼」現已覆蓋港鐵重鐵網絡96個車站（機場快綫車站除外），用戶可透過「同行碼」功能與親友無縫穿梭港島、九龍及新界，進一步享受電子支付的便利。留意，訪港旅客亦可透過這個全新功能，為同行而未能使用電子支付的小童或長者掃碼乘車，車費從主用戶 (主碼) 的錢包中扣除，共享升級旅遊體驗。

3 如何管理「同行碼」切換票種及車廂等級？

用戶可以自選關閉及啟用「同行碼」嗎？可以，主用戶可透過「管理同行碼」功能，按需要靈活選擇關閉及啟用「同行碼」。主用戶可為同行者選擇乘車票種，包括適用於12歲至64歲人士的成人票，以及適用於3歲至11歲小童及65歲或以上長者的特惠票。

成功開通後點擊「同行碼」，可按需要添加同行者或關閉現有同行者。

有一點要留意，同行者的車廂等級 (即普通等/頭等)將預設與主用戶一致。另外，主用戶可在「乘車紀錄」頁面查閱主用戶及同行者的乘車紀錄，有效管理交通支出。

你可為同行者的乘車碼選擇票種（成人票/特惠票）；同行者的車廂等級 (即普通等/頭等)預設與主用戶一致。