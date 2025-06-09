蝴蝶颱風︱天文台周三掛一號戒備信號，天晴酷熱最高37度，周末狂風驟雨

大家都好關心今個星期係咪會打風？天文台發出最新特別天氣提示︰位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里。按照現時預測，該低壓區會在今日下午至明早（6月11日）逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。即睇香港九天天氣預報！

天文台︰最早6 月11日早上發出一號風球

天文台於 2025 年 6 月 10 日 08 時 20 分 發 出特別天氣提示，位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里。按照現時預測，該低壓區會在今日下午至明早（6月11日）逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。隨著該熱帶氣旋靠近，本週後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣預報。

視乎距離及發展速度或發更高信號

預料該熱帶氣旋在本週中後期大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期四（6月12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

高空反氣旋會在今明兩日繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨及雷暴。同時，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，在本週中後期大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，但熱帶氣旋的發展及移動存在變數。天文台早前已預告，該熱帶氣旋若增強為熱帶風暴將命名為「蝴蝶」。

周二新界高達37度

6 月10日最低氣溫約28度，大致天晴日間酷熱，市區如尖沙咀及青衣最高氣溫約34度，新界再高一兩度，如上水高達37度，天水圍、打鼓嶺、石崗最高亦有36度，屯門、沙田及大埔亦有35度之高！

6 月10日星期二分區天氣預報

天文台預料6 月11日星期三仍然酷熱，氣溫介乎27至33度，上水及天水圍更高達36度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。海有湧浪，吹東至東北風4級。

6 月11日星期三分區天氣預報

6月12日星期四風勢頗大，東風4至5級，離岸及高地間中6級。大致多雲，有幾陣狂風驟雨。稍後驟雨增多。海有湧浪。6 月13日星期五待勢進一步增強，東至東南風5級，離岸間中6級，高地達7級，氣溫介乎26至29度。相信今個周末天氣未如理想，打算外出慶祝父親節的朋友，要留意最新天氣消息，而隨著該熱帶氣旋逐漸減弱及遠離，下週初廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

6 月12日星期四分區天氣預報

6 月13日星期五分區天氣預報