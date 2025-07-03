天氣酷熱36度＋熱帶氣旋或發警告：周末起一連七日驟雨雷暴持續

好熱呀！依幾日天氣超級炎熱，明天（7月4日）市區高達34度，不過周末（7月5日及6日）天氣會變得不穩定，因為呂宋以北的低壓區已進入本港800公里範圍，並會在未來一兩日逐漸發展為熱帶氣旋，周五至周六或發出熱帶氣旋警告信號。下星期一連五日天氣預報將大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，市氣溫度達31度！

天文台表示酷熱天氣皆因受華南高空反氣旋影響，本港部分地區氣溫上升至33度左右。此外，位於呂宋以北的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，未來一兩日部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。下週初至中期驟雨逐漸增多。7月4日（五）大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱。海有湧浪，上水及天水圍更高達36度，新界地區如屯門、大埔、馬鞍山及葵涌等亦高達35度，大家外出要做足防曬及補充水份。

7 月4日（五）自動分區天氣預報

周五至六或發出熱帶氣旋警告信號

不過，大家要留意周六及日將天氣不穩定，現時位於呂宋以北的低壓區已進入本港800公里範圍，並會在未來一兩日逐漸發展為熱帶氣旋。按照現時預測，該低壓區會在南海東北部一帶徘徊及有所增強。天文台會視乎該低壓區的發展情況及對本港的影響，評估是否需要在明日稍後（7月4日）至星期六（7月5日）發出熱帶氣旋警告信號。該低壓區隨後的路徑存在變數，預料較大機會轉往偏北方向，大致移向台灣至廣東東部沿岸一帶。未來兩三日本港會有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

7 月5日（六）自動分區天氣預報

7月5日（六）及7月6日（日）預料大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。稍後局部地區有狂風雷暴。海有湧浪。市區氣溫介乎28 至33度，新界地區更再高一兩度。

下星期一至五返工或返學，大家都要有心理準備大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。7 月8日（三）全港大部分地區的降雨概率達6成，大家記得帶備雨具，迎接下雨天，天氣方面將稍為降溫，市區最高達31度。

7 月8日（二）全港降雨機概率達6成，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

7 月9日（三）全港降雨機概率達6成，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。