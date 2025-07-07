福布斯全球富豪排行榜：馬斯克身家$4065億美元登頂，李嘉誠蟬聯香港首富

福布斯早前宣布富豪排行榜，2025年全球最富有的10位富豪，以Tesla行政總裁Elon Musk（馬斯克）位居榜首，除了在生意大展拳腳之外，近日亦忙於搞政治，宣布成立新政黨「美國黨」，他的舉動未影響身價。而香港富豪排行榜，長和系創辦人李嘉誠蟬聯香港首富，身家達373億美元。

2025年全球富豪第1位 Elon Musk（ 約 $4065 億美元）

Elon Musk是科技狂人，打造出Tesla電動車以及 SpaceX 太空夢工廠，Tesla 早前雖然股價下跌令其身家曾損失近 160 億，但依然高居全球首富寶座。他於周六（5日）宣布成立「美國黨」反對總統特朗普徵收關稅措施，認為這措施會導致美國破產。

2025年全球富豪第2位 Larry Ellison （約 $2622 億美元）

得力於雲端與 AI 基礎設施需求上升，以及與 OpenAI-Stargate 有重大合約，使Oracle 財政報告傑出、同時股價飆升，令甲骨文軟體教父Larry Ellison淨資產在短短幾天內增逾 400 億美元，成功奪下全球富豪第二位寶座。

2025年全球富豪第3位 Mark Zuckerberg （約 $2,546 億美元）

Meta創辦人 Mark Zuckerberg斥資約 149–150億美元取得Scale AI 49% 股權，而且不斷招攬AI 專家，積極推動Meta 股價，也令他個人的身價上升。截至今年 6月，他已賺取約 310 億美元，使他成功打入十大兼榮登第三位。

2025年全球富豪第4位 Jeff Bezos （約 $2,334億美元）

作為Amazon 創辦人的Jeff Bezos，卸任多年但仍然靠著 Amazon 股價在今年 6 月幫他加持 130 億美元。加上轉型當太空旅人，創立太空探索公司藍色起源Blue Origin，並收購了《華盛頓郵報》，新發展亦帶來不少收益。

2025年全球富豪第5位 Warren Buffett （約 $1,516億美元）

巴菲特長期位於富豪榜之中，他掌管多款產品公司，累積財富約有$1,516億美元。早前曾宣布將於本年底退去CEO職務，並表示會把99%的財富捐出來做慈善，與 Bill Gates發起「捐贈誓言」，號召億萬富翁們把錢回饋社會。

2025年全球富豪第6位 Larry Page （約 $1459億美元）

Google 共同創辦人只有52歲的 Larry Page ，年紀輕輕擠身排行榜並佔踞前列位置，現時仍然是Google幕後大股東，坐擁$1,440億美元家產。近期投資小行星採礦、飛行車等。

2025年全球富豪第7位 Steve Ballmer（約 $1,412億美元）

微軟前 CEO Steve Ballmer 當年在微軟大賺，如今鉅資以$20億美元買下洛杉磯快艇隊，創下了當時NBA球隊的最高紀錄，球隊現時價值翻倍，該隊的估值約為$55億美元。

2025年全球富豪第8位 Steve BallmerSergey Brin （約 $1,395億美元）

Google 另一位創辦人，51歲的他雖然淡出公司管理層，目前擔任Google母公司 Alphabet 的董事會成員，公司股價因 AI 發展表現強勁，使他的身家在短期內增加約 $90至$95 億美元。同時投入 Gemini AI 聊天機器人開發中，被列為模型的核心貢獻者之一。

2025年全球富豪第9位 Bernard Arnault （約 $1,384 億美元）

法國LVMH集團掌門人，集團把 Louis Vuitton、Dior招攬旗下，打造出奢侈品王國，他是排行榜單中，唯一非美籍富豪。他的五個子女同樣活躍於 LVMH 帝國，時尚圈上演現代版「豪門繼承者們」。

2025年全球富豪第10位 黃仁勳（Jensen Huang）（約 $1,376 億美元）

NVIDIA 執行長黃仁勳，隨著 NVIDIA 股價飆到新高，市值逼近 $3.9 兆美元，今年 6月他的財富暴增 $200 億美元，身價升至約$1,376億美元。





至於香港方面，富豪排行榜的變化並不算大，長和創辦人李嘉誠仍然蟬聯首富之位：

2025年香港富豪第1位：長和系創辦人李嘉誠（約$373億美元）

2025年香港富豪第2位：恒地兆業地產創辦人李兆基（約$292億美元）

2025年香港富豪第3位：鄭家純及家族 （約$195億美元）

2025年香港富豪第4位：李惠森兄妹 （約$162億美元）

2025年香港富豪第5位：劉鑾雄（約$136億美元）

2025年香港富豪第6位：鄺肖卿（約$120億美元）

2025年香港富豪第7位：吳光正（約$117美元）

2025年香港富豪第8位：蔡崇信（約$108億美元）

2025年香港富豪第9位：呂耀東及家族（約$94億美元）

2025年香港富豪第10位：蔡志明（約$81億美元）