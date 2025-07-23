  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

23/07/2025

「智方便」新功能：可查閱水費單結欠 更可即時以轉數快交水費！

#打工仔 #轉數快 #香港郵政 #交水費 #水務署 #繳款 #智方便 #新聞熱話 #流動應用程式 #水費單
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　流動應用程式「智方便」真是愈來愈方便，除了可以租場打波、續領車輛牌照等服務之外，剛剛新增了查閱及繳付水費單的功能！

 

　　數字政策辦公室（數字辦）昨日（7月22日）公布，「智方便」流動應用程式會在「個人助理」頁面陸續新增查閱及繳付不同政府帳單功能。由即日起，市民可以透過最新版本的「智方便」流動應用程式（v4.4）查閱水務署水費單及香港郵政「特快專遞」帳單的結欠，並透過轉數快繳付相關帳單，非常方便！

 

「智方便」流動應用程式會在「個人助理」頁面陸續新增查閱及繳付不同政府帳單功能。

 

市民除了可以在程式中查閱水務署水費單結欠，亦可以透過轉數快繳付相關帳單。

 

　　數字辦未來數個月會繼續與水務署合作，陸續推出更多「智方便」新功能，包括查閱有關水務署帳戶的待辦事項（例如水費帳單繳款提示），以及查詢服務的申請進度（如水務署釣魚牌照及水喉匠牌照的申請進度）。

 

　　「智方便」流動應用程式支援iOS及Android作業系統和已啓用生物認證的流動電話，市民可以隨時於蘋果App Store、華為應用程式市場、Google Play或「智方便」專題網站免費下載最新版本使用。

 

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​► 立即參加

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #轉數快 #香港郵政 #交水費 #水務署 #繳款 #智方便 #新聞熱話 #流動應用程式 #水費單
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美國退出UNESCO的前因與後果

24/07/2025 10:01

大國博弈

開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資...

24/07/2025 08:49

關稅戰

美元「溫水煮蛙」式下跌？

23/07/2025 11:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk