「智方便」新功能：可查閱水費單結欠 更可即時以轉數快交水費！

流動應用程式「智方便」真是愈來愈方便，除了可以租場打波、續領車輛牌照等服務之外，剛剛新增了查閱及繳付水費單的功能！

數字政策辦公室（數字辦）昨日（7月22日）公布，「智方便」流動應用程式會在「個人助理」頁面陸續新增查閱及繳付不同政府帳單功能。由即日起，市民可以透過最新版本的「智方便」流動應用程式（v4.4）查閱水務署水費單及香港郵政「特快專遞」帳單的結欠，並透過轉數快繳付相關帳單，非常方便！

「智方便」流動應用程式會在「個人助理」頁面陸續新增查閱及繳付不同政府帳單功能。

市民除了可以在程式中查閱水務署水費單結欠，亦可以透過轉數快繳付相關帳單。

數字辦未來數個月會繼續與水務署合作，陸續推出更多「智方便」新功能，包括查閱有關水務署帳戶的待辦事項（例如水費帳單繳款提示），以及查詢服務的申請進度（如水務署釣魚牌照及水喉匠牌照的申請進度）。

「智方便」流動應用程式支援iOS及Android作業系統和已啓用生物認證的流動電話，市民可以隨時於蘋果App Store、華為應用程式市場、Google Play或「智方便」專題網站免費下載最新版本使用。